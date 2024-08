La desaparició de Puigdemont descol·loca el Govern, que anticipava un arrest ràpid

El Govern assisteix amb certa sensació de desconcert a la desaparició de Carles Puigdemont, que aquest dijous ha protagonitzat un acte breu davant d'Arc de Triomf, just abans de la sessió d'investidura de Salvador Illa al següent Parlament, i després se n'ha anat sense deixar rastre, amb els Mossos d'Esquadra intentant localitzar-lo, per aturar-lo, fins ara sense èxit. La Moncloa donava per fet que l'expresident de la Generalitat tornaria a Barcelona, com ell mateix havia anunciat diverses vegades al llarg dels últims mesos, però anticipava que seria arrestat amb rapidesa.

Sobre el líder i candidat de Junts a les eleccions catalanes del 12 de maig passat continua pesant una ordre de recerca i captura malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia, en considerar el Tribunal Suprem, en una decisió molt controvertida i criticada per l'Executiu central, que la mesura de gràcia no és aplicable al delicte de malversació que se li imputa pel referèndum independentista del 2017. Fa un parell de dies, per exemple, un ministre del nucli dur de Pedro Sánchez no preveia un escenari diferent per a Puigdemont que el de la seva detenció. Però, de moment, aquesta no s'ha produït.

L'Executiu central, que assegura que el líder de Junts no farà perillar la investidura d'Illa perquè el pacte entre el PSC i ERC és sòlid, porta tota la jornada instal·lat al silenci de forma oficial. Mentrestant, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, es troba al seu despatx al departament que dirigeix, seguint l'operatiu desplegat pels Mossos per aturar Puigdemont i en contacte amb la policia autonòmica catalana.

Contra l'atac del PP

La Moncloa, això sí, rebutja de ple la tesi del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aquest matí ha publicat un missatge a la xarxa social X (l'antic Twitter) en què culpa Sánchez de tot el que ha passat. "Una humiliació insuportable. Una altra. És dolorós assistir en directe a aquest deliri del qual @sanchezcastejon n'és el màxim responsable. És imperdonable fer malbé la imatge d'Espanya així", ha escrit el cap de l'oposició.

Els socialistes, que insisteixen que cal esperar dins una situació que evoluciona constantment, subratllen que l'operatiu per a l'arrest de Puigdemont és dels Mossos, que són els que han de respondre per la desaparició de Puigdemont. Però el 2019, durant el debat electoral de les generals celebrades el 10 de novembre, el mateix Sánchez va responsabilitzar el PP de la fugida de Puigdemont duta a terme dos anys abans per evitar ser jutjat pel Suprem. "A vostès se'ls va escapolir Puigdemont i jo em comprometo a portar-lo", li va dir el president del Govern a Pablo Casado, aleshores candidat a la Moncloa dels conservadors.