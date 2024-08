Puigdemont torna a Catalunya: "He vingut per recordar-los que encara som aquí"

Rebut per milers de persones, Carles Puigdemont ja torna a ser a Catalunya. L'expresident va anunciar ahir que "emprenia el retorn de l'exili" i aquest dijous l'ha completat, presentant-se al passeig Lluís Companys de Barcelona per assistir, com havia promès, al ple d'investidura de Salvador Illa. "He vingut per recordar-los que encara som aquí", ha dit en les seves primeres paraules en públic. A la Cambra catalana, tanmateix, no hi ha arribat a accedir i es desconeix on és.

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, arribant a l'Arc de Triomf, acompanyat de Josep Rull i Jordi Turull / EFE/Quique Garcia

Puigdemont ha arribat per sorpresa a l'esplanada de l'Arc de Triomf des del carrer de Trafalgar pocs minuts abans de les 9 del matí acompanyat de Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, i altres membres de Junts, com Laura Borràs i Jordi Turull. Allà, des de les 8, l'esperaven milers de persones amb pancartes i estelades i hi havia preparat un escenari perquè l'expresident de la Generalitat fes el seu primer discurs a Catalunya després de set anys instal·lat a Bèlgica. Fins ara no ha trascendit des de quan és en terres catalanes ni per on hi ha accedit.

Concentració a l'Art de Triomf de Barcelona esperant l'arribada de Carles Puigdemont / DAVID ZORRAKINO- EUROPA PRESS

L'acte, breu d'encara no deu minuts, ha estat convocat pel Consell de la República (CdRep) i hi han assistit membres de Junts, ERC , CUP, ANC, Òmnium Cultural, CDR i Associació de Municipis per la Independència (AMI).

En el seu discurs i preveient un arrest imminent, Puigdemont ha dit que "avui molts festejaran que sigui detingut", però ha fet una crida a "preparar noves oportunitats" després de la investidura d'Illa. L'expresident ha recordat que "fa set anys que es va iniciar una durissima repressió que ens ha dut a la presó, a l'exili i que ha afectat la vida de milers i milers de persones pel fet de ser independentistes o parlar el català" i ha lamentat que "la repressió ha fet molts estralls i en continuarà fent mentre no s'aturi la politització de la justícia i mentre quatre jutges manin més que un Parlament, es permeti al PP controlar la sala segona del Suprem per la porta del darrere i Vox exerceixi d'acusació particular per perseguir dissidents polítics".

"El dret a l'autodeterminació pertany als pobles i ningú des de la política pot renunciar a un dret que és col·lectiu", ha insistit, i ha reblat que "ni és, ni era, ni serà mai un delicte fer un referèndum, com tampoc obeir el mandat del Parlament de Catalunya".

Moments d'incertesa

Després dels parlaments, l'expresident ha començat a avançar cap al Parlament entre la multitud i acompanyat per uns 300 alcaldes. Però minuts després, Puigdemont ha desaparegut de la comitiva.

Des de les 6 del matí, el Parc de la Ciutadella té blindat tots els accessos excepte el de Marquès de l'Argentera, on hi ha un control dels Mossos d'Esquadra.

A les 10, no es té constància que Puigdemont sigui dins del Parlament. Sí que hi han entrat la resta de diputats de Junts. I també són davant de l'edifici de la Cambra Catalana l'advocat de l'expresident, Gonzalo Boye, i el seu amic íntim, Jami Matamala.

Entre les hipòtesis que hi ha sobre la taula és que Puigdemont ha agafat un cotxe i ha marxat de la zona. Els Mossos han activat l'operatiu gàbia per intentar localitzar-lo. Aquest desplegament inclou controls a tots els vehicles que surten cap a França a la frontera de la Jonquera.

Què pot passar amb Puigdemont?

Si Carles Puigdemont és arrestat, serà conduït al jutjat de guàrdia corresponent al partit judicial d'on ha estat detingut i d’allà s’esperarà la comunicació amb el Tribunal Suprem.

L’instructor del procediment judicial contra Puigdemont al Suprem, Pablo Llarena, -que aquests dies és a la Cerdanya- podria demanar que fos traslladat davant seu per decidir si ordena el seu ingrés a la presó o no. Fonts judicials expliquen que és evident el risc d’una nova fuga de l’expresident, de manera que es dona per fet el seu ingrés a la presó. I és que, malgrat estar en vigor l’amnistia, el Suprem considera que queda exclosa la malversació de la que s’acusa l’expresident.

Trapero ja va planificar la detenció de l'expresident

Puigdemont ja ha estat detingut a Alemanya i a Itàlia. I a Catalunya, durant la celebració del judici a l’Audiència Nacional per sedició, el cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va declarar que, davant una possible declaració unilateral d’independència, es va contemplar una ordre d’arrest tant per al llavors president com per als consellers. Per a això s’establirien "binomis policials" d’"un comissari i un intendent", les escales més altes del cos, per fer les detencions i es tindria un helicòpter per a possibles trasllats, tot i que serien els membres del Grup Especial d’Intervenció (GEI) els encarregats de fer-ho per previsions d’incidents greus als carrers.