ERC recorda que el seu és un "sí amb condicions" i "només per a l'acord", i avisa que amb aquest pacte "no es tanca res"

El president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, ha recordat que el 'sí' dels republicans a la investidura del candidat del PSC, Salvador Illa, té "condicions" i que és "només per a l'acord". Durant el debat d'investidura, al ple d'aquest dijous al migdia, Jové ha avisat que amb el pacte "no es tanca res", i que el 'sí' d'ERC al PSC està "carregat de 'nos'". Sobre Carles Puigdemont -no present a l'hemicicle, i en aquests moments en parador desconegut-, Jové ha dit que ERC només pot "respectar les decisions de tornar de l'exili, retornar o quedar-s'hi". "No sabem què passarà i ens preocupa. Passi el que passi, sigui quan sigui que ens tornem a veure, us esperem per veure-us lliure en una Catalunya lliure", ha afegit.

Jové ha reiterat durant el seu discurs que el 'sí' d'ERC a Illa està "carregat de 'nos'", que té "condicions", i que és només un aval a l'acord d'investidura. "És un 'sí' en guàrdia, vigilant i exigent", ha insistit el president del grup parlamentari d'Esquerra, que ha agraït els "moviments" del PSC i la seva assumpció de compromisos les últimes setmanes. "Volem tenir la certesa que l'aposta és sincera", ha advertit Jové, que ha deixat clar a Illa que ara toca als socialistes convèncer a ERC que compliran el pacte, "amb fets i no només amb paraules".

Jové ha subratllat que el seu partit sent "desconfiança i distància" respecte el PSC, perquè té "memòria i motius". Però ha destacat la rellevància dels acords assolits, sobretot pel que fa al finançament singular. El dirigent republicà ha apuntat que només amb la investidura no es pot fer complir l'acord, però que ERC també sap que el PSC entén que no té "garantida" la legislatura. Des de l'oposició, Esquerra treballarà pel compliment del pacte, tal com ha afirmat Jové, que ha repetit que als republicans no els "tremolerà el pols" per dir "prou", si els socialistes no apliquen el que han acordat.

El president republicà ha asseverat que amb el pacte "no es tanca res", i que ERC entén que el procés independentista no va començar ni el 2017, ni el 2014 ni tan sols el 2010, sinó molt abans: "Nosaltres som hereus dels qui hem lluitat des de sempre. Avui i aquí continuem. Som on érem", ha rematat.

Jové també ha lloat i agraït la tasca del govern del president Pere Aragonès, ara encara en funcions, amb qui s'ha abraçat en acabar la seva intervenció.

Retorn de Puigdemont

Després del retorn de Puigdemont -en parador desconegut des que ha acabat l'acte de la seva rebuda, a l'Arc de Triomf de Barcelona-, Jové també ha celebrat que hagi pogut tornar a Catalunya: "Bentornat a casa, president". El líder del grup d'ERC ha afegit que el líder moral de Junts "hauria d'estar ara mateix" al Parlament, però que no ha pogut ocupar el seu escó malgrat l'amnistia. "És una aberració democràtica".

Jové ha constatat que Puigdemont no ha pogut tornar "amb les condicions plenes", i que ara es pateix un "escenari d'incertesa". En aquest sentit, el diputat republicà ha resumit que la situació és "molt complexa", i que ERC respecta les decisions de "tornar de l'exili, retornar, o quedar-s'hi".