Orriols creu que "investir un espanyolista" com Illa és "legítim" però "immoral"

Sílvia Orriols ha denunciat que "investir un espanyolista" és "legítim" però també "immoral". Així ho ha assegurat la diputada de l'extrema dreta d'Aliança Catalana aquest dijous durant el debat d'investidura del candidat socialista, on ha carregat contra ERC. "Poden cercar mils justificacions, però en el fons només n'hi ha una: que pensen que les cadenes són prou llargues", ha criticat Orriols. La dirigent ultra també ha apuntat contra les "actituds rendicionistes i meselles" dels "partits progressistes". "Quan hi ha hagut nòmines en joc, el PSOE ha passat de ser l'enemic, el repressor i el 155, per passar a ser el soci de govern a ajuntaments, comarcals i diputacions", ha reblat.

Illa equipara el "discurs d'odi" d'Aliança al de Vox

Durant la seva intervenció de rèplica Illa ha advertit Orriols que no pensa dialogar amb la seva formació durant la legislatura. De fet, l'ha acusat de tenir un "discurs d'odi" i l'ha equiparat al de Vox. A més, ha remarcat que un dels seus objectius serà "desmuntar peça a peça i metòdicament" el discurs d'Aliança Catalana, a qui ha acusat d'"instrumentalitzar demagògicament i divisivament els problemes".