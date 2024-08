Junts demana la suspensió del ple d'investidura i la mesa ho rebutja

La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha anunciat en una roda de premsa que han sol·licitat a la mesa la suspensió del ple d'investidura fins que no es normalitzi la situació. Segons ha explicat Sales, la petició s'ha fet per l'activació de l'operació gàbia amb l'objectiu de detenir el president Puigdemont "com si fos un terrorista", acte que la portaveu ha titllat de "gravíssim, inexplicable i desproporcionat" afegint que es tracta d'un dispositiu "intolerable i una malversació de recursos públics".

A més de l'operatiu creat per detenir Puigdemont, Junts també ha demanat la suspensió del ple a causa de les detencions "il·legals", ja que "acompanyar el president Carles Puigdemont no és un delicte" perquè és un diputat electe, "no està condemnat, detingut ni pres".

Per acabar, la portaveu ha finalitzat la compareixença assegurant que "és impropi del govern de Catalunya que es dediquin recursos públics per a detenir persones que ajuden un diputat del Parlament a exercir els seus drets i deures polítics".

La majoria de grups volen continuar, però Junts insisteix

PSC, ERC i Comuns s'han mostrat a favor de reprendre i finalitzar el ple d'investidura perquè Puigdemont no ha estat detingut, per la qual cosa la petició de Junts ha quedat sense suports per part de la resta de grups polítics i ha estat rebutjada.

No obstant això, durant la represa Albert Batet ha sol·licitat de nou que s'aturi el ple arran de la possible detenció a Jordi Turull, fet pel qual la mesa s'ha tornat a reunir. Davant d'aquestes informacions, Mossos d'Esquadra ha assegurat que no hi ha cap ordre de detenció, però sí que s'emetrà si hi ha alguna prova de càrrega. De moment, només se citarà a declarar Turull per la seva relació amb la fugida de Puigdemont.

Tot i la demanda de Batet, la mesa ha decidit reprendre el ple.