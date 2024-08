On és Puigdemont? L'expresident reapareix a Barcelona, escapa de la 'gàbia' dels Mossos i deixa el Govern descol·locat

Ningú ho tenia clar, però Puigdemont avui ha tornat a Catalunya com havia promès durant la campanya electoral de les passades eleccions. Més de 4.500 persones -segons Mossos d'Esquadra - l'han rebut a Barcelona, on l'expresident ha aparegut després de set anys a l'exili. Ho ha fet acompanyat de Josep Rull i d'altres companys de partit com Jordi Turull o Laura Borràs. "Fa set anys que ens persegueixen per voler escoltar la veu del poble de Catalunya, fa set anys que van iniciar una duríssima repressió que ens ha dut a la presó i a l'exili", ha començat dient Carles Puigdemont, que també ha carregat contra el poder judicial, el PP i Vox. El polític ha continuat el seu parlament assegurant que "avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí". "El dret a l'autodeterminació pertany als pobles, pertany a la gent que hi viu, per tant, ningú des de la política té dret a renunciar a un dret que és col·lectiu, el dret del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur", ha assegurat.

La tornada del líder de Junts s'ha esperat amb força expectació, ja que tot i estar aprovada la Llei d'Amnistia, el delicte de malversació no quedaria inclòs en aquesta segons els jutges del Tribunal Suprem. Així doncs, el retorn de Puigdemont a Catalunya hauria comportat una detenció, però de moment, no ha estat així. Poc després d'haver fet el discurs, l'expresident s'ha dirigit cap al Parlament acompanyat de tota la massa de gent, però durant el trajecte, ha desaparegut i ja no se l'ha tornat a veure.

"Operatiu gàbia"

Quan ha començat el debat d'investidura Carles Puigdemont no estava entre els diputats, però sí que hi eren l'advocat Gonzalo Boye, i el seu amic íntim, Jami Matamala. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra han activat l"'operatiu gàbia". S'ha bloquejat l'AP-7 a la Jonquera, l'N-II al Pertús i els accessos de Barcelona, provocant així llargues cues, però sense cap notícia de l'expresident. Aquest operatiu ha estat actiu fins a les 14 hores i s'ha reactivat al voltant de les 16 h fins a les 17:30 h, moment en què ha finalitzat.

Dos mossos detinguts

Dos agents dels Mossos d'Esquadra han estat detinguts per la seva suposada participació en la fugida de Puigdemont. Un d'ells seria Jordi R., el propietari del cotxe (Honda blanc) amb què el polític hauria fugit. A més, s'està buscant a la dona d'aquest primer detingut, ja que podria ser qui conduís el vehicle.

Hores més tard s'ha efectuat la segona detenció a Xavier M, que estava investigat per facilitar informació a Josep Lluis Alay, cap de l'oficina de Puigdemont, sobre l'existència o no de requisitòries contra ell.

Ambdós agents estan representats per l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, i han sol·licitat un Habeas Corpus per passar a disposició judicial de manera immediata.

Els Mossos d'Esquadra han detingut a dues persones més que participaven en la concentració de rebuda i han tingut diversos enfrontaments amb els manifestants, arribant a fer ús del gas pebre.

Un ple d'investidura tens i llarg

Amb les detencions i l'operatiu activat arran de la desaparició de Puigdemont, Junts ha sol·licitat la suspensió del ple d'investidura dues vegades. La primera ha estat anunciada en roda de premsa per Mònica Sales i, la segona, per Albert Batet, qui ha demanat aturar el ple a causa de la possible ordre de detenció a Turull. La mesa ho ha rebutjat i ha continuat amb la sessió.

Els Mossos nerviosos i el govern descol·locat

Des del govern espanyol s'esperava que la detenció a Carles Puigdemont fos ràpida i, contra tot pronòstic, no ha estat així. El PP no ha tardat a atacar a Sánchez: "Una humiliació insuportable. Una altra. És dolorós assistir en directe a aquest deliri del qual @sanchezcastejon n'és el màxim responsable. És imperdonable fer malbé la imatge d'Espanya així". A hores d'ara la Moncloa no s'ha pronunciat sobre el que ha succeït amb l'expresident de la Generalitat.

Pel que fa als Mossos d'Esquadra, al llarg del dia s'ha pogut veure el nerviosisme que envolta el cos, el sindicat SAP-Fepol ha demanat explicacions al Govern i a la Direcció dels Mossos sobre el dispositiu que s'ha desplegat durant la jornada d'avui i l'ha titllat de "ridícul".

Així doncs, amb Salvador Illa investit com a president de la Generalitat, sembla que el focus està més centrat en el parer actual de Carles Puigdemont que, com ja va prometre, ha tornat a Catalunya, però ha desaparegut abans que el detinguessin. Tot i que es desconeix la seva ubicació actual, Boye ha assegurat que "ha marxat on té el seu lloc de treball".