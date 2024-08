SAP-Fepol reclama al Govern explicacions oportunes" al mossos i a la ciutadania per l'operatiu per detenir Puigdemont

Els sindicats policials SAP-Fepol, SME-Fepol i Fepol han demanat al Govern i a la direcció dels Mossos explicacions pel dispositiu previst aquest dijous en el marc del retorn de l'expresident del Govern Carles Puigdemont i el ple d'investidura de Salvador Illa. En aquest sentit, han recalcat que els Mossos tenien dos objectius clars com són garantir la seguretat al país i a Barcelona en particular, així com complir l'ordre judicial per detenir a l'expresident. Així mateix, reconeixen que hi havia "expectatives evidents" sobre l'actuació policial i davant els resultats que de moment no han assolit la detenció de Puigdemont, apunten que caldrà que Interior i la Direcció General de la Policia hauran de respondre moltes qüestions al respecte.

El sindicat creu que més enllà del "ridícul" que sembla que els Mossos d'Esquadra puguin haver estat fent durant la jornada, caldran explicacions per part dels màxims responsables del cos incidint en els principals objectius del dispositiu, el resultat obtingut i l'evolució del mateix.

En aquest sentit, pel sindicat, el fet d'haver activat el 'dispositiu gàbia' és una evidència que ha generat problemes a la ciutadania amb llargues cues a les carreteres, i per això creuen que en cap cas hi hagués "silenci" respecte a aquesta qüestió.

Per la seva banda, Fepol ha volgut destacar la professionalitat del cos i ha demanat a la ciutadania que distingeixi entre els agents i la seva direcció política, a qui acusa de ser la responsable de la “incompetència” viscuda aquest dijous. També demanen al futur Govern que “solucioni la manca de direcció estratègica i lideratge que pateix el cos”. Fepol critica que “progressivament la direcció del cos ha anat substituint la intel·ligència per l’oportunisme polític”, cosa que ha situat la policia catalana en el “pitjor moment organitzatiu de la seva història”.