El Parlament celebra el ple d'investidura de Salvador Illa amb la incògnita d'on és Carles Puigdemont

El Parlament ha començat el ple que ha de servir per investir Salvador Illa nou president de la Generalitat. La sessió se celebra dins d'un Palau del Parlament blindat pels Mossos, que han tancat la majoria d'accessos al Parc de la Ciutadella per les mobilitzacions pel retorn de Carles Puigdemont, que en començar el ple no se sap on és, després de desaparèixer després de l'acte de benvinguda. S'espera que el ple duri unes set o vuit hores.

El primer d'intervenir-hi ha estat Illa, que no tenia límit de temps. El primer secretari del PSC i candidat a la presidència de la Generalitat, ha reclamat que la llei d'amnistia s'apliqui de manera "àgil, ràpida i sense subterfugis" per aconseguir la "normalització plena" de Catalunya. També s'ha compromès a fer possible "el restabliment íntegre de la totalitat de drets civils de tots els ciutadans i de totes les formacions polítiques". A més, el líder socialista ha demanat "respecte a la divisió de poders" i "al poder legislatiu".

Després del candidat del PSC, el president del Parlament, ha suspès la sessió durant una hora perquè els grups parlamentaris puguessin preparar les seves rèpliques.

Un cop hagin respost totes les formacions el candidat pot tornar a respondre, i aquí pot escollir si fer-ho en conjunt a tots els grups o individualment. D'aquesta segona manera obriria una nova ronda de torns on cada grup tindria el mateix temps que Illa i s'allargaria considerablement la durada del ple. Aquesta serà, però, una decisió del mateix Illa.

Últimes investidures marcades per la justícia

Des del restabliment de la Generalitat amb la fi del franquisme, el Parlament ha celebrat 13 debats d'investidura exitosos, els que van escollir Jordi Pujol (1980, 1984, 1988, 1992, 1995, 1999), Pasqual Maragall (2003), José Montilla (2006), Artur Mas (2010, 2012), Carles Puigdemont (2016), Quim Torra (2018) i Pere Aragonès (2021). En 9 van ser investits en primera votació per majoria absoluta, i en 4 en segona volta per majoria simple. Només en dos casos va ser tombat el candidat: Artur Mas el 2015 i Pere Aragonès en el primer intent el 2021.

No obstant això, des del pas al costat d'Artur Mas el 2016 en favor de Carles Puigdemont, les investidures han estat marcades per la inestabilitat i posteriorment també per l'acció judicial. El 2018, ja a l'exili, es va ajornar el debat de Carles Puigdemont, i no va arribar a celebrar-se. El mateix va passar amb la proposta de Jordi Sànchez, que es trobava a la presó. En canvi, en el cas de Jordi Turull, es va arribar a celebrar una primera votació, on no va aconseguir majoria absoluta, i es va acabar suspenent perquè va ingressar en presó provisional abans de la segona volta.