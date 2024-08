El PPC acusa Illa de copiar el "processisme" i l'insta a impulsar una reforma constitucional si vol un estat confederal

El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha acusat el candidat socialista, Salvador Illa, de copiar el "processisme" després d'arribar a un acord d'investidura amb ERC. L'ha acusat de voler "mantenir la poltrona". "No és resoldre el conflicte, és eternitzar-lo per viure d'ell", ha dit. Fernández ha instat el PSC a reformar la Constitució si la seva proposta és un estat confederal. "No es pot convertir Espanya amb un estat confederal asimètric amb 68 vots d'una investidura d'una comunitat autònoma. Té dret a intentar-ho, però ha de respectar les regles del joc", ha comentat. Fernández ha dit que els socialistes han "ressuscitat" Puigdemont. "Són vostès els únics responsables de l'humiliant esperpent que estem vivint".

El president dels populars ha estat el darrer a intervenir durant el matí al ple d'investidura. Ha lamentat que Puigdemont tingui la "clau de la política espanyola" després que els vots de Junts servissin per investir Pedro Sánchez i ha lamentat "l'espectacle dantesc" del retorn de l'expresident. Ha afirmat que tant Sánchez com Illa estan "disposats al que sigui per conquerir o mantenir-se en el poder", també "assumir el relat independentista".

Reforma constitucional

Fernández també ha instat Illa a impulsar una reforma constitucional si la seva aposta és per una Espanya plurinacional. "La nació és Espanya, única i indivisible. No hi ha una Espanya plurinacional", ha subratllat mentre l'ha reptat a "ser valent" i portar la reforma constitucional al Congrés.

Així, el líder dels populars ha indicat que Illa ha "iniciat un nou procés". "Aquest no aportarà l'Espanya confederal, el que farà és aprofundir en la decadència", ha dit. Fernández ha asseverat que "la qüestió és mantenir la poltrona jugant amb els sentiments de la gent". "Es diu processisme", ha continuat mentre ha acusat el PSC de tenir la "ideologia dels paràsits".

Llengua i finançament

En matèria de llengua, el PPC ha criticat l'acord entre PSC i ERC: "assumeix tota la retòrica separatista vers la llengua". "Multar, imposar fins i tot contractar espies lingüístics a les activitats extraescolars", ha apuntat. Fernández ha valorat que "amb les mesures de l'acord de govern no guanyarà ningú, tothom hi sortirà perdent". "L'ús social del català continuarà baixant", ha vaticinat.

Finalment, pel que fa al finançament singular, Fernández ha proclamat que "el concert no arribarà". Ha dit que hi ha uns "impostos propis absurds" a Catalunya i d'altre "injustos" com el de successions o el de patrimoni. "L'ofegament de la gent serà històric" si la Generalitat gestiona els impostos, ha comentat Fernández.

Amb tot, s'ha compromès a "liderar l'oposició per oferir una alternativa als catalans de la feina ben feta".