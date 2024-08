"Proporcional" i "discreta", així és com volien que fos la detenció de Puigdemont els Mossos

Els Mossos d'Esquadra preveien fer una detenció de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que fos "proporcional" i "discreta". Fonts del Departament d'Interior han explicat a l'ACN que l'escenari amb el qual es treballava era efectuar la detenció després de l'acte convocat a l'Arc de Triomf, ja que no es considerava proporcional fer-ho davant de milers de manifestants ni mentre estava a l'escenari, per evitar mals majors que es poguessin produir. Les mateixes fonts remarquen que no hi havia cap pacte amb l'expresident ni amb el seu entorn sobre com detenir-lo.

Un cop Puigdemont va manifestar la seva intenció de tornar a Catalunya per assistir al debat d'investidura del Parlament, hi va haver contactes per part d'algun comandament amb el seu entorn per fer un sondeig per analitzar els escenaris en què la policia es podia trobar el dia que tornés a Catalunya. Fonts d'Interior, però, neguen que hi hagués un pacte sobre com s'havia de fer la detenció.

Carles Puigdemont torna a Catalunya / Jordi Borràs / ACN / ACN

La intenció de la policia era fer una operativa similar a la detenció de l'exconsellera Clara Ponsatí quan va tornar a Catalunya. En aquell moment, Ponsatí va arribar a Barcelona, va fer una roda de premsa i va ser posteriorment, mentre caminava pel centre de la ciutat, que un agent de paisà la va detenir per portar-la davant del jutge.

L'expresident ha desaparegut després del discurs

Després de pronunciar un discurs damunt de l'escenari de l'Arc de Triomf, Puigdemont ha desaparegut i la comitiva que l'acompanyava s'ha dirigit cap al Parlament sense ell. Això ha portat els Mossos d'Esquadra a activar l'operatiu Gàbia, que ha comportat el desplegament d'un gran nombre d'agents per bloquejar les grans vies del país i poder localitzar-lo.

Operatiu de Mossos per trobar Puigdemont a la Gran Via de Barcelona / JORDI COTRINA

S'estan fent controls a diverses vies del país, com ara a sortides de Barcelona com l'avinguda Meridiana, l'AP-7, a l'altura de la Jonquera o a l'N-II, al Pertús. En aquests últims dos punts, els agents estan fent controls a molts vehicles que surten cap a França, cosa que provoca llargues cues. Miren l'interior de cotxes, furgonetes i camions amb matrícula espanyola, fins i tot obrint el maleter, mentre que als de matrícula estrangera els deixen passar més ràpidament, segons ha comprovat l'ACN.