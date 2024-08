El PSC promet que Illa governarà "per a tothom" i carrega contra Junts: "El país no és seu i la nació no està en perill"

El diputat del PSC, Ferran Pedret, ha assegurat que el líder del seu partit i candidat a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, governarà "per a tothom" i obrirà "un temps nou en la política catalana", buscant "consensos amplis per als grans reptes del país". Durant la seva intervenció al ple d'investidura d'Illa, Pedret ha aprofitat per carregar contra Junts i els ha acusat de "no assumir" que "el país no és seu". "Les institucions no són seves encara que s'ho pensin i la nació no està en perill pel fet que vostès no governin", ha sentenciat el socialista.

Durant la seva intervenció Pedret també ha lamentat que els darrers anys se'ls hagi volgut "expulsar" de la catalanitat i ha advertit que això "empetiteix el país".

El socialista també ha assegurat que la qüestió nacional s'ha d'abordar sent conscient de la seva "complexitat" però també "amb la voluntat de solucionar-la de manera que no s'esquinci el teixit social i la comunitat".

Pedret ha remarcat que un dels objectius del govern d'Illa serà defensar que la societat segueixi sent "oberta, plural i diversa, li pesi a qui li pesi". "Els barrarem el pas, s'embolcallin en la bandera que s'embolcallin, carrer a carrer, barri a barri, i urna a urna, sense defallir mai", ha advertit en referència a qui tingui discursos d'odi.