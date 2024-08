Puigdemont es protegeix amb escortes de gorres blaves per evitar ser detingut

Un grup d'homes de filiació de moment desconeguda han donat escorta l'expresident Carles Puigdemontdurant la reaparició a Barcelona aquest dijous. L'expresident està ara en parador desconegut i els Mossos d'Esquadra han activat un dispositiu policial per intentar arrestar-lo.

L'expresident ha arribat al passeig de Lluís Companys de Barcelona pel carrer de Trafalgar i, després de pronunciar el discurs des de l'escenari posat sota l'Arc de Triomf, ha animat els manifestants i càrrecs electes que l'acompanyessin al Parlament, però ha desaparegut i no ha seguit la comitiva. Se'l busca des de llavors.

Un dels gorres blaus que donaven escorta a l'expresident Puigdemont ha estat identificat com un membre del cos de Bombers de la Generalitat i activista en mobilitzacions independentistes, confirmen fonts policials.

Un altre, amo del vehicle Honda amb matrícula acabada a JTM en què podria haver sortit el dirigent Independentista de Barcelona, és assenyalat com a agent en actiu dels Mossos d'Esquadra.

Al grup d'homes tocats amb gorres blaves els han comprovat les mateixes fonts una "actuació coordinada i en càpsula" al voltant del polític, cosa que els indica una possible pertinença al món de la seguretat.

La presència de diversos acompanyants de Puigdemont, entre ells escortes i també membres del seu equip jurídic, amb Gonzalo Boye al capdavant, no ha passat desapercebuda a les Forces de Seguretat de l'Estat, que estudien les imatges en què se'ls veu actuar. Tots reuneixen la característica en comú de portar una gorra de color blau clar i ulleres de sol, i romandre constantment a no més de tres metres del polític durant els moments d'exposició pública.

Alguns també portaven motxilla i, en tots els casos, mostraven una aparença atlètica, com si es tractés de professionals de la seguretat. Boye duia una gorra del mateix tipus.

Als 'gorres blaves' se'ls ha vist a l'arribada del dirigent de Junts i també molt a prop del faristol on ha pronunciat el seu discurs. Després, també han marxat, just quan Puigdemont ja no era localitzable. Boye sí que s'ha deixat veure davant les càmeres, primer davant de la porta del Parlament i després desplaçant-se de nou a Arc de Triomf, fins que ha agafat un taxi cap a les 10.30 hores.