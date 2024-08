Vox assegura que PSC i ERC "comparteixen full de ruta" i diu que la investidura d'Illa és "l'escenificació final"

El líder de Vox, Ignacio Garriga, ha assegurat que PSC i ERC "comparteixen full de ruta" i ha assenyalat que la investidura de Salvador Illaés "l'escenificació pública i final" d'un "gran acord". El diputat d'extrema dreta ha apuntat que els dos partits són "germans" i ha acusat Illa de ser un "farsant" per "dir una cosa i fer-ne una altra". Garriga ha estat el primer a intervenir a la tarda al debat d'investidura i ha avisat que Vox denunciarà totes les persones que hagin ajudat Carles Puigdemont a fugir després del seu discurs a Barcelona. Ha comentat que la no detenció de l'expresident és una "decisió política entre socis" en referència a socialistes i independentistes. "Arribarem fins al final", ha adverat.

El president del grup d'ultradreta ha sigut el primer a parlar en la represa del ple aquesta tarda i ha començat denunciat "l'espectacle vergonyós" amb el retorn de Puigdemont. "Un fugat de la justícia amb ordre de detenció apareix i desapareix de la ciutat comtal", ha lamentat. "La igualtat de tots els espanyols està sent trepitjada. Han aconseguit que no hi hagi motius per obeir qualsevol mandat legal", ha continuat per carregar contra el que considera una "impunitat per una casta de polítics privilegiats".

Fugida de Puigdemont

Vox ha anunciat que denunciarà "a tots aquells que hagin ajudat a Puigdemont a escapolir-se de la justícia". Ha dit que el líder de Junts "representa el pitjor de la política: la irresponsabilitat, el fanatisme, la corrupció i la covardia". "La seva presència a Barcelona és símbol de la impunitat. El nostre desig és que Puigdemont acabi entre reixes i pagui per tot el mal que ha fet a Catalunya", ha etzibat.

Després de dedicar bona part del seu discurs al 130è president de la Generalitat, Garriga ha lamentat que durant el debat d'investidura "Catalunya estigui en segon pla". "Es parla molt dels problemes de certs polítics, dels seus interessos i necessitats, i molt poc dels problemes dels catalans", ha destacat.

Illa, un "farsant"

Garriga ha descrit Illa com un "farsant". "Diu una cosa i fa una altra", ha assenyalat. "Tot i que respon sota una màscara de moderació", el d'extrema dreta ha dit que Illa "serà un dels presidents que més mal farà als catalans". També ha carregat contra el cordó sanitari contra Vox, que segons Garriga, va promoure el PSC.

En un altre ordre, el líder d'ultradreta ha indicat que l'acord en matèria econòmica entre socialistes i republicans "és fruit de la insolidaritat històrica que han tingut els dirigents socialistes". "Espanya no ens roba, vostès sí que roben amb alts impostos", ha exclamat.

El diputat d'extrema dreta ha acabat el seu discurs relacionat la inseguretat amb la immigració i el president del Parlament, Josep Rull, ha fet constatar que es tracta de discurs d'odi i ha advertit que la Mesa està estudiant portar-ho a la comissió de l'estatut del diputat.

Illa, a Vox: "Cap diàleg amb vostès"

Durant el seu torn de rèplica el candidat a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistit que durant la legislatura no té intenció de dialogar amb Vox. "Cap diàleg amb vostès, cap", ha sentenciat Illa. A més, el líder del PSC ha remarcat que "l'eix central i l'essència" del seu futur govern serà desplegar polítiques per "desmuntar un a un, sistemàticament i metòdicament, els discursos d'odi" de Vox.