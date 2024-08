La “sorprenent” desaparició de Puigdemont després del seu retorn acapara l’atenció de la premsa internacional

El retorn de l’expresident Carles Puigdemont i la seva “sorprenent” desaparició posterior acapara aquest dijous l’atenció de part de la premsa internacional, amb grans mitjans com The New York Times, la BBC, The Guardian o el Financial Times i agències com Reuters o AP cobrint els esdeveniments a Catalunya. “Si l’objectiu de la fugida de Puigdemont era eclipsar la investidura d’Illa, ha tingut èxit”, afirma The Guardian’ que fins i tot ha obert un blog en directe per seguir les informacions des de Barcelona en la seva edició europea. La BBC parla d’un retorn “dramàtic”, mentre que AP descriu tot el dia com a “sorprenent” i Politico remarca “l’estratègia evasiva” del líder de Junts, a qui “no es troba per enlloc”.

El francès Libération destaca el “misteri” generat al voltant de Puigdemont, i assegura que per ara no s’ha pogut consumar la detenció de l’expresident. Le Monde destaca que ha aconseguit escapar-se malgrat un “imponent dispositiu policial”. A Bèlgica, Le Soir també informa de la situació amb vídeos i fotografies, remarcant la “desaparició sobtada” de Puigdemont.

Als Estats Units, el Washington Post destaca que Puigdemont ha “reaparegut a Barcelona, per després reaparèixer ràpidament, evitant un arrest”. Segons el rotatiu, el seu retorn “representa un desafiament directe a les autoritats espanyoles” i “amenaça de renovar les tensions” al país.