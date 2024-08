Malestar als Mossos per la fugida de Puigdemont: «Avui hem fet el ridícul»

No s’ho esperaven. Era sens dubte l’única situació no prevista pels Mossos d'Esquadra en el dispositiu muntat per garantir la seguretat en el ple d’investidura a més d’arrestar Carles Puigdemont en el cas que, com ell havia anunciat, comparegués en l’acte del Consell de la República a l’Arc de Triomf. I ho va fer poc abans de les nou del matí pel carreró de Sant Benet amb prou feines a uns metres de l’escenari davant del qual esperaven unes 4.500 persones disposades a donar-li la benvinguda. entre elles la plana major de Junts i l’expresident Artur Mas.

Puigdemont anava acompanyat del secretari general de Junts, Jordi Turull, i de dos homes amb gorra blava que formaven una mena de servei de seguretat.

Després es va veure algun altre a prop de l’expresident quan va anar a l’escenari, envoltat de càrrecs del seu partit, i en abandonar-lo després d’un discurs breu.

Allà va pujar a un cotxe blanc i va desaparèixer. Va ser l’última vegada que els Mossos el van veure, i encara que alguns agents van intentar aturar el vehicle, no ho van aconseguir; es va ficar pel carrer Nàpols i d’aquí cap a la Meridiana.

Col·lapses de trànsit

«Hem fet el ridícul», van explicar fonts de la policia catalana sobre aquesta fugida. En adonar-se que Puigdemont havia tornat a escapar, aquesta vegada després d’aparèixer al centre de Barcelona malgrat l’ordre de detenció, el centre de comandament dels Mossos, on hi havia el comissari en cap Eduard Sallent, va establir un dispositiu Gàbia per intentar aturar-lo, però el que van aconseguir va ser que es formessin col·lapses de trànsit a la sortida de la ciutat, a les principals vies catalanes com l’AP-7 i l’A-2 i a prop de la frontera amb França i Andorra. Es buscava Puigdemont fins i tot als maleters.

Els Mossos havien desplegat uns 400 agents per blindar el Parlament i detenir l’expresident si s’hi presentava. Ho havien de fer efectius de la Comissaria General d’Informació que anaven de paisà i que van tenir controlat en tot moment Puigdemont. Tot i això, la policia catalana assenyala que «va aprofitar el nombre de persones que l’envoltaven» per escapar.

A més, remarquen que «el dispositiu que s’havia dissenyat establia que la detenció es fes de manera proporcional i en el moment més oportú per no generar desordres públics».

Per això, van deixar que fes el seu discurs i esperaven que anés al costat de la comitiva de polítics fins al Parlament, que estava blindat, per arrestar-lo, segons fonts policials que reconeixen que el dispositiu va ser insuficient i Puigdemont va fugir mentre la marxa era retransmesa pels mitjans de comunicació.

Cap acord pactat

Els Mossos van desmentir «que hi hagués un acord o una conversa prèvia amb l’entorn de Carles Puigdemont» per detenir-lo.

Juntament amb el dispositiu Gàbia, que va durar unes hores, els Mossos van iniciar una investigació. Van detenir dos agents del cos, un d’ells Jordi R., el propietari del cotxe on va escapar Puigdemont, acusat d’omissió de perseguir delictes. L’altre policia arrestat, Xavier M., va comparèixer als jutjats de Granollers. Els investigadors també van identificar les dues persones que van acompanyar l’expresident, un membre del mateix cos policial i un bomber. A l’hora de tancar edició, el misteri sobre on és Puigdemont continuava.