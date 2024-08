Carles Puigdemont ja és a Waterloo, així ho ha anunciat a través de X (abans Twitter). "Avui soc a Waterloo després d'uns dies extremadament difícils", ha començat dient l'expresident a la piulada. Després d'aparèixer ahir a Barcelona i fer un discurs davant de 4.500 persones, el polític es va esfumar. A partir d'aquí, els Mossos van activar "l'operació gàbia" per enxampar-lo, però sembla que ja no ho podran fer, ja que el líder de Junts es troba de nou a Bèlgica, lloc on ha passat els darrers set anys.

En el comunicat, Puigdemont ha lamentat l'acció del Departament d'Interior, titllant de "deplorable" la roda de premsa de Joan Ignasi Elena. El polític s'ha mostrat sorprès per "la caça de bruixes que s'ha desfermat contra algunes persones", probablement referint-se a Turull i als mossos detinguts. "L'onada repressora que ha desfermat el conseller Elena i el comissari en cap dels Mossos és digna de Marlaska o de Zoido", ha continuat.

Pel que fa al dispositiu policial, que ha descrit com a "espantós, incomprensible i a voltes delirant", ha assegurat que "no l'ha entès ningú i només ha servit per molestar els ciutadans. I per gastar inútilment diners públics, que farien més servei combatent la delinqüència i el crim organitzat que no pas perseguint polítics que no tenen ni una sola condemna i castigant agents dels Mossos d'Esquadra pel seu compromís cívic, i no pas perquè hagin comès cap delicte".

En l'escrit, l'expresident també ha recordat que mai ha volgut entregar-se, ja que considera injusta la seva persecució i recorda que no s'està aplicant la llei d'amnistia. No obstant això, Puigdemont ha tornat a fer èmfasi en l'actuació policial i política: "Entenc les raons per les quals el Tribunal Suprem té l'obsessió per tenir-me a les seves mans, però ni l'operatiu ni la reacció dels comandaments polítics i policials dels Mossos és comprensible ni acceptable". Seguint aquest fil, el líder de Junts ha recordat les tasques dels Mossos d'Esquadra durant els atemptats de Barcelona i Cambrils, assegurant que "quan es va decidir muntar una operació Gàbia va ser perquè calia atrapar uns terroristes que acabaven de perpetrar una massacre a la Rambla. Uns terroristes. Gent que acabava d'assassinar indiscriminadament. No un responsable polític que té una ordre de detenció que tota Europa ha rebutjat i que, per descomptat, no ha matat ningú".

Carles Puigdemont ha acabat la piulada interpel·lant, de nou, a Joan Ignasi Elena: "Si el conseller Elena i el departament d'Interior haguessin complert amb la llei i m'haguessin donat l'escorta que em pertoca, haurien sabut en tot moment quin era el meu recorregut per Barcelona i per Catalunya. No els hauria calgut la delirant operació d'ahir, que formarà part per sempre més de la seva biografia pública. I no pas com un mèrit precisament".