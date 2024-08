Com va ser el dispositiu dels Mossos d'Esquadra per aturar Puigdemont i per què va fallar?

602 efectius dels Mossos d'Esquadra, tres drons i un helicòpter amb tres objectius: garantir la seguretat ciutadana per les manifestacions de signe oposat convocades als voltants del parc de la Ciutadella, propiciar que la sessió d'investidura del nou president de la Generalitat al Parlament es desenvolupés amb normalitat i complir l'ordre del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, de procedir a la detenció de l'expresident Carles Puigdemont, que va abandonar Catalunya a finals del 2017.

Aquesta última comesa no es va dur a terme perquè, com ha admès aquest divendres el comissari en cap Eduard Sallent, no van valorar la possibilitat que l'exmandatari català decidís fer un discurs de menys de cinc minuts, sortir de l'escenari instal·lat a l'Arc de Triomf, muntar-se en un vehicle i tornar a fugir sense que ningú l'arrestés. "Desencert" en la valoració dels escenaris que podien produir-se va ser l'única autocrítica que aquest responsable de la policia de la Generalitat ha pronunciat a l'hora de donar explicacions sobre el fiasco de l'operatiu organitzat per arrestar l'expresident.

Sallent ha reconegut que no van detectar la presència de Puigdemont a Barcelona que, segons ha assegurat el secretari general de Junts, Jordi Turull, era a la capital catalana des de dimarts passat. "Si ho haguéssim sabut, hauríem actuat", ha dit cap del cos. Els Mossos havien dissenyat un operatiu policial, ha afegit, per arrestar Puigdemont a les portes del parc de la Ciutadella i abans que arribés al Parlament. No van valorar altres possibilitats perquè, ha reconegut, no preveien que un expresident de la Generalitat actuaria de la manera que ho va fer, és a dir, presentar-se a Barcelona, arengar els seguidors i tornar a fugir. L'acció que el mateix conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, ha qualificat de "comportament impropi".

La fuga estava perfectament planificada i hi van participar presumptament els dos mossos que han estat detinguts pels seus companys, encara que no es descarta la implicació de més agents del cos o de més persones, com la conductora del vehicle on va fugir Puigdemont i al que també viatjava Turull, que podria ser citat a declarar a la investigació que té oberta els Mossos i de la qual hauran de rendir comptes a l'autoritat judicial, tant al Tribunal Suprem, com al jutjat d'instrucció que s'encarregui de depurar responsabilitats penals. Un dels policies arrestat va ser el propietari del vehicle que va servir per a la fugida i el segon un col·laborador del cap de l'oficina de Puigdemont. "No mereixen vestir el nostre uniforme", ha asseverat Sallent.

Caminant pel carrer

Segons les imatges captades abans de l'acte de Puigdemont a l'Arc de Triomf, el president va caminar amb Turull fins a arribar al carrer de Trafalgar. Els Mossos tampoc no ho van detectar. No preveien que pogués arribar per aquesta via ni a peu. Abans de personar-se al passeig de Lluís Companys va sumar diversos dirigents de Junts, entre ells el president del Parlament, Josep Rull, la trentena de diputats que forma el grup parlamentari, simpatitzants i uns possibles guardaespatlles. Obrint-se pas, l'expresident va arribar a la part del darrere de la tarima i va aparèixer al faristol per pronunciar la seva al·locució. "Darrere hi havia una zona tancada i on només es permetia passar a persones acreditades", ha afirmat Sallent. "Hi havia un grup de persones i autoritats d'aquest país que tenien la intenció de dificultar l'actuació dels Mossos", ha denunciat.

En acabar la seva intervenció, Puigdemont, després de dir-li el seu advocat Gonzalo Boye "anem", va baixar de l'escenari per la part del darrere i es va dirigir a una mena de carpa. Al cap d'uns segons, l'expresident es va muntar en un vehicle blanc juntament amb Turull (tots dos anaven amb unes gorres blaves distintives) i va emprendre la marxa. Agents de paisà van intentar "aproximar-se", però, segons Sallent, aquesta "massa de persones van fer un mur per impedir" la seva actuació. "No era l'espai adequat on s'havia de fer la detenció", que s'havia de practicar tenint en compte "la congruència, la proporcionalitat i l'oportunitat".

Els agents van perseguir el cotxe a peu, però a l'altura del carrer de Ramón Trias Fargas, un canvi de color d'un semàfor els va impedir continuar amb aquesta tasca. El turisme on anava Puigdemont i Turull es va allunyar, així, per la Ronda, on se li va perdre la pista. L'operació 'Gàbia' per atrapar-lo tampoc va donar els seus fruits. "No descartem que encara sigui a Barcelona", ha afirmat Sallent, no donant per bones les paraules de dirigents de Junts que el situen fora d'Espanya. "S'estan fent controls esporàdics en punts concrets", ha subratllat.

Previsió no encertada

El comissari en cap ha explicat que quan es va organitzar el dispositiu estaven convençuts que Puigdemont entraria per la porta de la Ciutadella del passeig d'Isabel II, a prop de l'Estació de França, on estava tot disposat per traslladar l'expresident a la Ciutat de la Justícia i al Tribunal Suprem. Aviat es van adonar de la possibilitat que entrés per un altre accés, la del final del passeig de Lluís Companys, per on va discórrer la comitiva (ja sense Puigdemont) de diputats i expresidents de la Generalitat, envoltada de centenars de persones, que es van encaminar al Parlament per assistir a l'acte d'investidura de Salvador Illa. Fins i tot quan Puigdemont es va muntar al cotxe, Sallent va arribar a pensar, ha confessat, que potser es dirigia a una altra entrada del parc per accedir al recinte, però no va ser així i el vehicle es va dirigir a la Ronda.

"Creiem que la seva presència a Barcelona tenia una intencionalitat política (la seva assistència al Parlament per a la investidura), però en cap cas vam pensar que faria una intervenció de quatre minuts, sense fer el que va dir que faria, i fugir", ha relatat Sallent. El comissari en cap ha detallat, però, que tampoc esperaven que s'entregués i ha desmentit de manera rotunda que s'hagués intentat pactar amb l'entorn de Puigdemont la detenció. Davant la pregunta que com se'ls pot haver escapat al català més conegut, el comandament policial va respondre: "No sé si és el català més conegut al món, però no ho va detectar ningú".

