Illa i Aragonès escenifiquen un traspàs tranquil de les carpetes del Govern

El nou president electe de la Generalitat, Salvador Illa, i el sortint, Pere Aragonès, han escenificat aquest divendres un traspàs tranquil de les principals carpetes que en aquests moments té el Govern de Catalunya damunt la taula i que els propers dies seran assumides pels nous consellers. L'objectiu dels socialistes és "anar al gra" i tancar la composició del nou executiu els propers dies. Així mateix ho ha traslladat al seu partit, al que ja ha posat en marxa, sense vacances que valguin, per "governar sense perdre ni un minut" després de tres mesos de provisionalitat després de les eleccions del 12 de maig.

El president Aragonès ha expressat la voluntat de fer "un bon traspàs" per garantir que el nou executiu es posa fil a l'agulla amb celeritat i en les "millors condicions possibles", per la qual cosa ha compartit amb Illa l'escenari macroeconòmic de Catalunya per a els propers anys i l'estat de les finances de la Generalitat. També la situació de les relacions amb l'Estat i els reptes principals en l'àmbit de la seguretat i les relacions amb la Unió Europea.

El repte del concert econòmic

Aragonès reivindica que el seu Govern deixa "una Catalunya millor que la que ell es va trobar el 2021" a nivell de recursos i de gestió i amb acords polítics la implementació dels quals suposaran "un salt endavant en la sobirania del país", en referència al concert econòmic pactat amb els socialistes.

Hores després de ser investit, Illa s'arremanga per fer la mudança a la Generalitat. En el seu discurs al ple, es va comprometre a integrar al seu programa de govern tot el pactat amb ERC i amb els Comuns i a assumir com a propi el llegat del Govern d'ERC, malgrat que durant la legislatura passada va llançar dures crítiques contra la seva gestió, per exemple, de la sequera, els Mossos o els conflictes amb el sector educatiu. Tot i això, després de pactar la investidura amb els republicans, s'ha compromès a no "desmuntar" el que s'ha fet fins ara per considerar que Aragonès ha posat la primera pedra de la "tercera gran transformació" que defensa que cal liderar.

Presa de possessió aquest dissabte

La presa de possessió d'Illa serà aquest dissabte al migdia, quan també farà el seu primer discurs dins del Palau de la Generalitat. El seu objectiu, si quadra el calendari, és que la reunió del nou Govern es produeixi la setmana que ve. Amb la seva proclamació com a president, el PSC torna a governar Catalunya 14 anys després de la caiguda del tripartit, encara que ho farà, aquesta vegada, amb un gabinet monocolor i en minoria, ja que ERC i els Comuns es queden, de partida, a la oposició.