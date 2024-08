L'ANC reclama una investigació i depurar responsabilitats per l'actuació policial "desproporcionada" a la Ciutadella

L'ANC ha fet arribar una carta al Departament d'Interior per denunciar l'actuació policial dels Mossos al Parc de la Ciutadella coincidint amb el ple d'investidura de Salvador Illa i amb el retorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. A la missiva qualifiquen l'actuació de "desproporcionada" i reclamen que s'obri una investigació i es depuri responsabilitats. També demanen que es revisi els operatius i la seva "desproporció", que consideren que limita el dret d'expressar les opinions davant del Parlament. "Els operatius mai no poden ser anul·lant aquest dret i cal que es facin d’acord amb les interpretacions de les resolucions de les Nacions Unides i el TEDH", defensen.

A la carta també hi denuncien que es fes servir gas pebre contra els manifestants "sense que s'hagués produït una situació violenta". A més, creuen que no es va respectar la distància pertinent llançar-lo i es queixen que no es va avisar prèviament per altaveu que s'utilitzaria.

L'ANC, que a la carta hi adjunta vídeos i testimonis de la utilització de gas pebre, assenyala que Sanitaris per la República va haver d'atendre 51 persones afectades per aquest gas i subratlla que en alguns casos el SEM també hi va haver d'intervenir.