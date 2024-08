Llarena demana als Mossos i al Ministeri de l’Interior detalls sobre el “fracàs” de l’operatiu per detenir Puigdemont

El magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha demanat als Mossos d’Esquadra i al Ministeri de l’Interior informes sobre el dispositiu policial per detenir aquest dijous a Catalunya a Carles Puigdemont i que va acabar en “fracàs” per la fugida de l’expresident de la Generalitat. Llarena vol conèixer els elements que van determinar el “fracàs” de l’operatiu des d'un aspecte tècnic policial. En la providència dirigida a Interior el magistrat pregunta quin era l'operatiu inicialment aprovat i disposat per a la seva detecció a la frontera i detenció, així com les ordres posteriors que van ser cursades aquest dijous per a la seva detecció a frontera i detenció, després de la seva fugida.

En les dues resolucions, l'instructor de la causa contra l’1-O assenyala que ha tingut coneixement que Puigdemont va ser present aquest dijous a Barcelona, va protagonitzar un acte públic als voltants del Parlament de Catalunya i que en finalitzar va aconseguir eludir l'ordre de detenció emesa contra ell. Per això, pregunta a Mossos i a Interior qui eren els agents responsables del disseny de l'operatiu, els responsables de la seva aprovació i a qui es va encomanar l'execució o el desplegament operatiu.