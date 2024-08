Llibertat sense mesures cautelars pel segon mosso d'esquadra detingut per haver ajudat Puigdemont

Després de comparèixer al jutjat de guàrdia de Granollers, el segon mosso d'esquadra detingut per haver col·laborat suposadament en la fugida de Carles Puigdemont ha quedat en llibertat sense mesures cautelars. De fet, la fiscalia no n'havia demanat cap. Així ho ha decidit la magistrada, que ha traslladat el cas a Barcelona perquè és el lloc dels fets. La causa ha quedat oberta per encobriment. Tot plegat ha passat aquest divendres, després que ahir el jutjat d'instrucció 20 de Barcelona, en funcions de guàrdia d'incidències, desestimés la petició d''habeas corpus' presentada per al mosso en qüestió. La magistrada va confirmar llavors la seva detenció i el detingut es va quedar sota custòdia policial fins avui, que s'ha resolt la situació.