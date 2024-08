Un dia diferent i inesperat: les reaccions a la Catalunya central al retorn de Puigdemont i la investidura d'Illa

Carles Puigdemont ha optat per una confrontació intel·ligent per posar en evidència les deficiències democràtiques de l’estat, va assegurar ahir a Regió7 el cap del Grup Municipal de Junts a l’Ajuntament de Manresa, Ramon Bacardit. En contraposició, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va opinar que va ser una jornada estranya i complexa, i que el cas Puigdemont el va viure amb certa tristesa. «No ho he entès». Entremig, dirigents socialistes com la primera secretària de la Federació XI del PSC, la santjoanenca Èlia Tortolero, no va voler opinar sobre Puigdemont perquè el «realment important» va ser la investidura de Salvador Illa. Són algunes de les reaccions a l’aparició i posterior desaparició de Carles Puigdemont.

El diputat i secretari d’Organització de Junts, el sallentí David Saldoni, va ser amb ell al matí. Formava part de la comitiva que el va conduir a Arc de Triomf obrint pas entre la gentada que l’esperava. «Hem fet tot el possible perquè pogués complir el que va dir: tornar i dirigir-se al poble». Saldoni va opinar que va marxar a l’exili per una qüestió política, i també ho ha estat el seu retorn. En aquest cas per denunciar que «hi ha jutges en rebel·lia que no apliquen una llei d’amnistia aprovada pel Congrés dels Diputats». Saldoni va criticar durament el desplegament dels Mossos per localitzar Puigdemont com si fos un terrorista «de primer nivell quan el que havíem d’haver fet tots plegats era que un diputat electe pogués ser al Parlament, i treballar per una correcta aplicació de la llei d’amnistia».

En aquesta línia Aloy va afirmar que s’ha constatat que la «repressió continua. S’ha vulnerat el dret de dos diputats». Els de Carles Puigdemont i els de Lluís Puig. De la investidura d’Illa va dir que «és el president de la Generalitat i com a alcalde he de posar-me a la seva disposició».

Per la seva part l’exconseller d’ERC Josep Huguet va criticar no a Puigdemont, sinó el relat posterior de Junts contra Esquerra i els Mossos. Va considerar que el discurs del president a Arc de Triomf va ser fins i tot correcte. «Ha disparat contra qui ho havia de fer: l’aparell judicial i el PP». Segons Huguet, «deixar-se agafar no aportaria res». Pel que fa a la investidura d’Illa va afirmar que «era l’única possibilitat que hi havia. S’ha fet una bona negociació i Marta Rovira i el seu equip han sigut clau». En mode irònic, Huguet va afirmar que Puigdemont «va fer una declaració d’independència de 8 segons i ara una compareixença de 8 minuts».

Pel PSC, Tortolero va assegurar que l’important va ser la investidura d’Illa. «Serà president de tots els catalans pensin com pensin, parlin la llengua que parlin, i hagin votat a qui hagin votat». La primera secretària del PSC a Manresa, Mariana Romero, va assegurar que «Puigdemont ha continuat fent el seu rol,», i que ara «tindrem un govern de progrés per acabar amb la paràlisi actual».

