Alícia Romero serà la consellera d'Economia i Hisenda del Govern

La diputada del PSC Alícia Romero serà la nova consellera d'Economia i Hisenda. Segons ha publicat aquest dissabte 'El País' i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies (ACN), assumirà la cartera que ara ocupa en funcions Natàlia Mas. Romero, que ja era la referent econòmica del PSC al Parlament, on també exercia de portaveu, serà l'encarregada de negociar com s'aplica el nou finançament de Catalunya fruit de l'acord d'investidura subscrit entre els socialistes i ERC. La reforma del finançament contempla que la Generalitat passi a recaptar cada vegada més impostos, començant per l'IRPF de l'exercici 2025, però mantenint una quota de solidaritat amb la resta de comunitats autònomes.