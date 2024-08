Illa pren possessió com a 133è president: "La defensa de la llengua, la cultura i la terra no és mai contra ningú"

Salvador Illa ha pres possessió aquest dissabte com a 133è president de la Generalitat "il·lusionat i honorat d'aquesta responsabilitat" però "amb humilitat". En el seu discurs ja com a president ha assenyalat que el seu principal objectiu és governar "tan bé com sàpiga per a tothom". "De tots els catalans és la institució i a tots ha de servir. Que tothom s'hi senti representat és el meu principal neguit", ha dit. També ha apuntat que "Catalunya és solidària" i ha subratllat que "la defensa de la llengua, la cultura i la terra no és mai contra ningú". Illa ha pres possessió en un acte al Saló de Sant Jordi del Palau quan passaven pocs minuts de les dotze del migdia.

Illa ha promès el càrrec amb una fórmula de promesa referent a la “consciència i honor” de complir les obligacions del càrrec, amb “fidelitat” al rei, a la Constitució i a les institucions nacionals de Catalunya, la mateixa fórmula que va fer servir en el seu dia Pasqual Maragall.

La seva voluntat, ha assegurat, és portar “la màxima llibertat, prosperitat i igualtat” possibles als catalans, que és com Ernest Lluch definia els valors socialdemòcrates. “Catalunya és terra d’acollida, ho ha estat sempre i ho seguirà sent”, ha remarcat.

Illa ha indicat que el seu propòsit és “governar per a tothom” i per això els eixos “principals” de la seva presidència seran “unir i servir”, com va prometre durant la campanya electoral. D’una banda, “unir respectant la diversitat i la pluralitat” del poble català, sobretot en moments on els plantejaments “divisius i demagògics” avancen posant en risc “la convivència”. De l’altra, “servir” desplegant polítiques públiques que “cohesionin socialment” Catalunya i ajudin a generar “prosperitat”.

Traspàs “exemplar”

Durant la seva intervenció, Illa ha tingut un reconeixement i agraïment als presidents que l’han precedit i ha afirmat que no té cap dubte que “tots ho han fet amb els més bons propòsits” i “nobles intencions” de fer de Catalunya “un país millor”. D’altra banda, també ha agraït a Pere Aragonès un traspàs “exemplar” i “respectuós” que no fa més que subratllar “el caràcter temporal” dels mandats.

El nou president ha agraït la presència de diversos ministres del govern espanyol que han estat presents en la seva presa de possessió, com Maria Jesús Montero, Félix Bolaños, Jordi Hereu, Ernest Urtasun i Diana Morant. També ha agraït la presència del president d’Astúries, Adrián Barbón, i la de Navarra, María Chivite, així com de l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i d’altres alcaldes i alcaldesses catalans. A més, ha agraït també la presència de membres del govern sortint de la Generalitat i de representants de partits. D’acord amb el pacte antifeixista que tenen signat els parttis, a l’acte no s’hi ha convidat ni Aliança Catalana ni Vox.

Del Saló Sant Jordi a saludar als concentrats

Un cop ha pres possessió, Illa ha sortit a la plaça Sant Jaume i s’ha apropat a saludar algunes de les persones concentrades amb banderes del PSC, que l’han rebut emocionats.

Prèviament a la presa de possessió i a mesura que han anat arribant les autoritats al Palau Sant Jordi, a la plaça s’hi ha concentrat tant partidaris com detractors d’Illa. Alguns dels concentrats socialistes han xiulat els expresidents Jordi Pujol i Quim Torra a la seva arribada.

Un dels moments que s’ha viscut a fora ha estat quan un home s’ha posat a cridar ‘Puigdemont, el nostre president’, un càntic al qual els partidaris d’Illa han replicat a l’uníson ‘Visca, visca, visca, Catalunya socialista’.