Llibertat per al tercer mosso detingut en relació a la fugida de l'expresident Puigdemont

El tercer mosso d'esquadra detingut per col·laborar en la fugida de l'expresident Carles Puigdemont dijous a la tarda després de tornar a Catalunya de l'exili ha quedat en llibertat. Així ho ha anunciat l'advocat Gonzalo Boye a través de la xarxa social 'X' on també ha assegurat que la seva detenció ha estat "il·legal" i en base a una denúncia "infundada". Els altres dos mossos que han estat detinguts per ajudar a fugir l'expresident també van quedar en llibertat i prèviament havien presentat una sol·licitud 'd'habeas corpus" al considerar que havien estat arrestat de forma "il·legal". En aquests dos casos, la justícia no va demanar cap mesura cautelar.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que el jutjat de guàrdia de Figueres ha rebut aquest dissabte el tercer agent dels Mossos d'Esquadra detingut en relació a la no detenció de l'expresident Carles Puigdemont. En aquest sentit, han afegit que la jutgessa ha acordat la seva llibertat sense mesures cautelars i aquesta s'ha inhibit als jutjats de Barcelona.