L'economista i investigadora Mónica Martínez Bravo, nova consellera de Drets Socials

L'economista i investigadora Mónica Martínez Bravo és l'escollida per ser nova consellera de Drets Socials i Inclusió al Govern d'Illa, segons ha avançat 'elDiario.es' i ha confirmat l'ACN de fonts coneixedores. Martínez Bravo, reconeguda per les seves investigacions en el camp de la igualtat d'oportunitats, és en l'actualitat secretària general d'Inclusió al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions encapçalat per Elma Saiz. La nova consellera -que substituirà Carles Campuzano en el càrrec- és llicenciada en Economia per la UPF el 2004 i doctora en Economia pel Massachussets Institute of Technology (MIT). També ha estat professora del Centre d'Estudis Monetaris i Financers (CEMFI), de la Universitat Johns Hopkins i del MIT.

Mónica Martínez Bravo (Barcelona, 1982) ha publicat en les millors revistes científiques d'economia i ha rebut diversos premis i distincions com el Premi Nacional per a Joves 'Clara Campoamor' el 2023 o el Premi Banc Sabadell a la millor economista menor de 40 anys el 2021. L'any 2022 se li va concedir un projecte de l'European Research Council, i entre 2021 i 2023 va ser investigadora principal i coordinadora científica de l'equip d'investigadors que dona suport al Ministeri d'Inclusió en l'avaluació dels itineraris associats a l'Ingrés Mínim Vital (IMV). De fet, una de les principals tasques de la nova consellera serà precisament la gestió de l'IMV a Catalunya, traspassat a la Generalitat el 24 de juliol passat.