Sònia Hernández Almodóvar, nova consellera de Cultura

La gestora cultural Sònia Hernández Almodóvar (Barcelona, 1968) serà la nova consellera de Cultura del Govern de Salvador Illa. És llicenciada en Història de l'Art i té un postgrau en Museus i Educació i un màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional. Al 2022 va ser nomenada pel Govern com a directora general del Patrimoni Cultural i ara rellevarà Natàlia Garriga al capdavant de la conselleria. Sònia Hernández Almodóvar també ha dirigit el Museu de les Aigües i ha coordinat projectes museogràfics a Stoa, Planificació, Comunicació i Presentació de Patrimoni. Ha treballat com a educadora, dissenyadora i consultora per a diferents institucions museístiques i patrimonials.