Illa eleva Llengua i Esports a conselleries, recupera Agricultura i potencia la Unió Europea en acció exterior

El govern del president Salvador Illa inclou 16 conselleries, dues de noves respecte a l’executiu de Pere Aragonès, i d’altres amb canvis de competències i denominació. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest dilluns la creació i canvis de noms dels departaments, entre el que destaca que s’eleva al rang de conselleries la Política Lingüística i Esports, la recuperació de la conselleria pròpia d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que se separa de les polítiques de transició ecològica, o la priorització de la política de la Unió Europea en acció exterior. A Educació s’incorpora al nom la Formació Professional, igual que a Interior s’hi afegeix Seguretat Pública.

D’acord amb el decret publicat aquest dilluns, el departament que dirigirà Alícia Romero passa a denominar-se d’Economia i Finances, i no d’Economia i Hisenda, com fins ara. Aquesta conselleria serà la que haurà de negociar i implementar l’acord per la reforma del finançament.

Així com a Interior, que dirigirà Núria Parlón, es reforça el nom amb la política de Seguretat Pública, la cartera que dirigirà Ramon Espadaler canvia la denominació de Justícia, Drets i Memòria a Justícia i Qualitat Democràtica.

Territori, una megaconselleria que liderarà la també portaveu del nou govern, Sílvia Paneque, amplia el nom per mostrar les seves diverses competències, i es dirà departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

Així, les polítiques de medi ambient, abans integrades a Acció Climàtica, se separen de les de transició ecològica, com havia demanat el sector agrícola, i es recupera el nom de departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Tot i que es manté la conselleria que fins ara liderava Tània Verge, el govern socialista hi fa un matís en el nom, i parla del departament d’Igualtat i Feminisme, i no Feminismes, en plural, com fins ara. Finalment, a Drets Socials s’hi afegeix al nom Inclusió.

Competències

El DOGC constata que les competències en Polítiques Digitals o Ciberseguretat, que en anteriors governs havien tingut el rang de conselleria pròpia, queden integrades en diverses conselleries. Així, al departament de Presidència, que tindrà com a conseller Albert Dalmau, hi haurà Ciberseguretat, mentre que “la societat digital i la confecció i direcció de les polítiques d’innovació del sector de les tecnologies digitals avançades referents a les ciutats intel·ligents, dades massives i tecnologies del mòbil” s’integraran en la conselleria d’Empresa i Treball de Miquel Sàmper.

D’acord amb la nova distribució competencial, l’encarregat de vetllar pels processos electorals serà el departament de Justícia i Qualitat Democràtica, que també incorpora els afers religiosos.

En el nou govern, el departament de Cultura perd la Promoció Lingüística, que obté el rang de conselleria pròpia. El nou departament, que dirigirà Francesc Xavier Vila, que fins ara era en el govern d’ERC, tindrà entre les seves funcions “la promoció i el foment de la llengua catalana”, la implementació de la política lingüística, el desenvolupament de polítiques per fomentar els uso de la llengua en tots els àmbits o la garantia del seu ús en les institucions.

Així mateix, Política Lingüística es quedarà la Institució de les Lletres Catalanes i l’Institut Ramon Llull, tradicionalment adscrits a Cultura, que mantindrà sota el seu paraigües l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, la Biblioteca de Catalunya, l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

La nova conselleria d’Esports es dedicarà a la direcció de polítiques esportives, el desenvolupament de polítiques en matèria d’esports i l’impuls al foment de l’activitat física, la promoció dels agents associatius i del teixit esportiu o la potenciació del dret a l’esport per afavorir la inclusió social.