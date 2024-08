Espadaler destaca el traspàs "modèlic" de la cartera de Justícia i diu que demostra "qualitat democràtica"

El flamant conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha destacat que el traspàs amb la seva successora Gemma Ubasart ha estat "modèlic" i que això és un senyal de "qualitat democràtica" de les institucions. Així ho ha dit aquest dilluns a la seu del departament, al Districte Administratiu, i ha fet èmfasi en "aquests relleus democràtics" i que es facin amb aquesta "normalitat". Per la seva part, Ubasart ha remarcat la importància del Departament de Justícia i l'ha qualificat de "molt interessant".

Espadaler ha comentat que aquest dilluns al matí ja havien "tingut l'oportunitat de parlar breument" durant la presa de possessió dels nous consellers al Palau de la Generalitat. El ja titular de Justícia i Qualitat Democràtica considera el departament "atractiu" i "nuclear per al bon funcionament" de les administracions.

El nou responsable ja compta amb experiència en altres executius catalans. Espadaler va ser conseller de Medi Ambient en el darrer tram de la legislatura de Jordi Pujol (2001-2003) i titular d'Interior amb el Govern que presidia Artur Mas (2012-2015), en substitució de Felip Puig, on va nomenar com a cap dels Mossos Josep Lluís Trapero. També ha desenvolupat tasques de direcció a l'Administració Local i portaveu adjunt en la primera legislatura de Mas, així com tinent d'alcalde a Sant Quirze de Besora i Vic.

Espadaler és llicenciat en Geografia i Història i amb estudis en Ciències Polítiques i Sociologia, l'osonenc va iniciar la seva carrera política el 1989 a Unió Democràtica de Catalunya (UDC), d'on va ser secretari general, igual que de Convergència i Unió (CiU), en substitució de Josep Antoni Duran i Lleida (2014). El 2015, quan es va trencar aquesta formació política, va passar a ser el cap de llista d'UDC a les eleccions del 27 de setembre de 2015. Dos anys després va impulsar Units per Avançar que es va adherir a les llistes del PSC.