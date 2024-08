Junts avança el seu congrés a la tardor per intentar bastir una "gran alternativa"

Junts avançarà el seu congrés a la tardor per reordenar-se estratègicament i bastir una "gran alternativa" després de la pèrdua de la majoria independentista i de la conformació del Govern de Salvador Illa. Així ho ha pogut confirmar l'ACN de fonts del partit, que ha convocat una reunió de l'executiva. El congrés estava previst per al 2026, però Junts vol aprofitar l'oportunitat per "obrir-se a l'espectre independentista i definir un model de país enfront del tripartit unionista". Membres destacats de l'executiva aposten perquè Carles Puigdemont, que ara no ocupa cap càrrec orgànic, es torni a posar al capdavant de la formació. El secretari general, Jordi Turull, en donarà més detalls aquest dilluns a la tarda en una roda de premsa.

Junts va celebrar el seu últim congrés nacional el 2022 a Argelers, a la Catalunya del Nord, on es va escollir Laura Borràs com a presidenta del partit i Jordi Turull com a secretari general. El pròxim conclave no s'havia de celebrar fins al 2026, però fonts de la direcció del partit assenyalen que "el context ha canviat molt". La data escollida seria cap a finals d'octubre.

Aquestes mateixes fonts assenyalen que volen que sigui "el congrés de l'oportunitat i l'alternativa, a diferència d'altres que van un congrés d'enfrontament", en referència al congrés nacional d'ERC previst per al 30 de novembre.

Carles Puigdemont va assegurar, durant la campanya electoral, que si no era investit president de la Generalitat, s'apartaria de la primera línia política. No obstant això, durant les últimes setmanes, nombrosos dirigents de Junts li han demanat en públic -especialment Xavier Trias- i en privat que torni a agafar les regnes de l'organització, on ara mateix no té cap càrrec orgànic.