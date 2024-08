Junts i ERC es preparen per treure partit de la seva rivalitat

Junts i Esquerra van firmar el seu divorci l’octubre del 2022 amb el trencament del Govern. El pas de la postconvergència a l’oposició va obrir un nou capítol de rivalitats que es va centrar especialment en la competència per ser el referent del PSOE al Congrés. La investidura de Pedro Sánchez ho va propiciar. Però fins dissabte passat, Esquerra continuava liderant el Govern, i Junts treia partit de la minoria de Pere Aragonès per condicionar la seva geometria variable. Ara els dos partits estan a l’oposició, i les sigles que encapçala l’expresident Carles Puigdemont van guanyar el duel als seus exsocis a les urnes. No obstant, la batalla els va fer perdre la majoria independentista, i Salvador Illa ha aconseguit que els socialistes recuperin el comandament del Palau de la Generalitat i posin fi a la dècada d’executius sobiranistes.

La reaparició i fuga de Puigdemont va certificar la seva emancipació i tots dos es preparen ara per rivalitzar des de fora del Govern. El mateix expresident va cridar a respectar la sessió parlamentària a la qual finalment no va assistir, mentre animava a generar "noves oportunitats" perquè l’independentisme "guanyés"; i el cap de les files postconvergents Albert Batet va exonerar Illa de la persecució policial per detenir Puigdemont. El gest no va passar desapercebut, veus del partit recalcaven que calia prioritzar aquell dia l’assenyalament a ERC, que pilotava encara la Conselleria d’Interior amb Elena al capdavant.

Junts i ERC arribaven a la cita parlamentària de dijous amb un encreuament d’acusacions entre Marta Rovira i el mateix Puigdemont. Si bé la secretària general li va suggerir que no travessés la frontera a risc de ser detingut, ell li va respondre, via carta, que ser arrestat "sí que tindria sentit polític" perquè suposaria una "confrontació" amb l’Estat. Però, al veure que Puigdemont s’escapava, van detectar que es tractava de "l’enèsim parany".

Fonts d’Esquerra defensen que la maniobra de Puigdemont només perseguia posar contra les cordes els Mossos d’Esquadra, i posar en dubte la "legitimitat" de la Cambra catalana per elegir un nou cap del Govern, i, en essència, mirava de dinamitar els seus acords amb el PSC per forçar-los a retirar-se

Ruptura de blocs

Queda lluny ja el pacte per a la Mesa del Parlament de fa tan sols dos mesos, les bases del qual es van començar a assentar en una reunió entre Puigdemont i Rovira a Suïssa –avançada per EL PERIÓDICO–, després d’anys de relacions fredes i pràcticament inexistents entre els dos mandataris.

Junts veu en aquesta ruptura de blocs que semblaven infranquejables durant el procés una oportunitat per guanyar terreny a ERC i captar antics votants republicans descontents amb aquest pacte amb el PSC. És curiós que aquesta mateixa lectura la facin a ERC, ja que creuen que ha arribat l’hora d’emancipar-se i pactar amb els socialistes, quan i com ho considerin, sense complexos.

