Tres consells per veure les llàgrimes de Sant Llorenç

Aquesta nit de dilluns a dimarts serà el punt àlgid de la pluja d'estels dels Perseids, també anomenades llàgrimes de Sant Llorenç per la proximitat d'aquest esdeveniment amb el 10 d'agost, dia de la festivitat del màrtir. A continuació, us proposem els tres consells de la presidenta de l'agrupació astronònomica de Manresa, Núria Camps, per veure-les amb éxit.

Segons Camps, és important trobar un lloc on no hi hagi núvols. Un cop s'hagi localitzat aquest espai, la presidenta de l'agrupació astronònomica de Manresa recomana esperar que la Lluna creixent s'amagui. Cal tenir en compte que cada dia que passa s'amaga més tard a la matinada.

Finalment, Camps considera que és clau trobar un lloc allunyat de les llums de la ciutat, preferentment de la muntanya. Per als qui no puguin marxar gaire lluny, n'hi ha prou amb sortir del centre del municipi i trobar un lloc sense fanals. Ja a lloc, cal apagar els lots si és que s'hi ha arribat fent-los servir i mirar al cel. Recorda, no necessites cap instrument, ni telescopi ni prismàtic, així que un cop fet tot això, només cal esperar per gaudir d'aquesta pluja de meteors que tant interès desperten any rere any.