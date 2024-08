El Govern comença a caminar amb un nou comissionat de barris

El Govern de Salvador Illa crearà un comissionat específic de barris que pilotarà l’exsenador i exregidor del PSC a Barcelona Carles Martí Jufresa (Barcelona, 1966), segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Regió7. Es tracta d’una aposta específica que pretén fer el nou Consell Executiu amb vocació de donar continuïtat a una de les mesures que va ser vaixell insígnia dels governs del tripartit i que implica treballar de forma coordinada amb els municipis.

El comissionat dependrà de la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, comandat per Sílvia Paneque i que tindrà de número dos Jordi Terrades, com va avançar aquest diari.

Durant la campanya electoral, els socialistes es van comprometre a desplegar una llei de barris que destini 800 milions d’euros durant els quatre anys de legislatura. En el pacte amb els Comuns també s’hi inclou específicament un impuls en aquest àmbit, un dels punts que van mirar de projectar triant com a escenari de la firma de la seva aliança la biblioteca del barri de Sant Ildefons de Cornellà, precisament una de les zones en què es van invertir recursos de la llei impulsada en època de Pasqual Maragall.

Llarga trajectòria municipal

L’elecció de Martí per fer-se càrrec d’aquest comissionat s’argumenta per la seva llarga trajectòria en l’àmbit municipal. També com a senador va ser portaveu de la comissió de vivenda entre el 2011 i el 2015. A l’Ajuntament de Barcelona va ser un home de partit, però amb característiques molt específiques del socialisme d’aquelles dècades de la primera era del PSC al capdavant a la ciutat: era de la federació barcelonina però estava clarament allunyat de la direcció a Catalunya, de Nicaragua (pel nom del carrer on hi havia la històrica seu que el partit va deixar ja fa anys).

Durant uns quants anys, la federació va intentar, però no ho va aconseguir, controlar de prop l’alcalde olímpic, Pasqual Maragall, un esperit lliure que va mantenir una distància, una independència relativa, de la federació. La independència va minvar un una mica amb l’arribada del seu successor, Joan Clos, i es va considerar liquidada quan la vara de comandament va recaure en Jordi Hereu.

Martí, llicenciat en Filosofia, va ser elegit regidor del consistori barceloní el 1999, i del 2003 al 2007 ho va ser del districte en què es considera més complexa la direcció: Ciutat Vella. El 2007 va ser segon de la candidatura a les municipals, que va encapçalar Hereu, i es va convertir en la seva mà dreta, com a nou primer tinent d’alcalde. Tot i això, no va acabar el mandat després del fiasco de la consulta sobre la reforma de la Diagonal, en la qual els votants –pocs– que van participar van recolzar no fer res, és a dir, no unir per aquest punt el tramvia. Hereu va oferir el cap de Martí com a fusible de la crisi i va ser destituït el maig del 2010.

El 2011 Martí va ser elegit senador per Barcelona: es va estar un mandat a la Cambra alta. El 2016 es va disposar a disputar-se ser el cap de llista al Congrés per la capital catalana amb Meritxell Batet, la candidata oficialista, però finalment va desistir de fer-ho. Abans, el 2014, va dimitir com a primer secretari de la federació de Barcelona –que dirigia des de l’any 2008– al resultar elegit com a alcaldable en les eleccions internes Jaume Collboni.

Ultimant el ‘sottogoverno’

Al mes de març va ser l’encarregat de redactar la ponència marc que va aprovar el congrés del PSC i que exerceix de full de ruta del partit en els pròxims anys. Salvador Illa el va incloure en la seva executiva com a secretari de Programes, Prospectiva i Memòria Històrica, de manera que va passar a formar part d’un equip directiu que va ser vist com una clara preselecció per al dia que al líder socialista li toqués configurar el Govern.

Illa està ultimant aquests dies el sottogoverno, en què, a més de Terrades, seran secretaris generals Pol Gibert –Empresa i Ocupació– i Raúl Moreno –Drets Socials i Inclusió–, tal com va avançar EL PERIÓDICO.