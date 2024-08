El Govern d'Illa es reuneix per primer cop en Consell Executiu

El president Salvador Illa ha reunit per primer cop aquest dimarts els seus 16 consellers en Consell Executiu. La trobada ha començat puntualment a dos quarts de deu del matí, i servirà per a aprovar les primeres mesures relatives a l'estructura del Govern. Posteriorment, a dos quarts d'una del migdia, compareixerà la nova portaveu i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, per a donar compte dels acords. Abans de la reunió, el president ha deixat al despatx de cada conseller una carta i una transcripció del discurs d'investidura de Tarradellas. Els ha demanat governar "sense dogmatismes ni exclusions".

En la missiva dirigida als 16 nous consellers, Salvador Illa els felicita i els recorda que "els catalans i catalanes esperen molt del seu Govern i ens exigiran que complim". És per això que demana a l'executiu que "assumeixi els problemes reals que hi ha a la societat" i que governi "sense dogmatismes ni exclusions, amb generositat i mà estesa".

Tal com va fer aquest dilluns durant la presa de possessió del seu Govern, el nou president de la Generalitat fa bandera del "diàleg". I també llança un avís: "Catalunya es governa més enllà de les parets del Palau de la Generalitat i més enllà de la plaça Sant Jaume".

La carta conclou amb una cita del discurs d'investidura del president Josep Tarradellas en tornar de l'exili: "Catalunya no va abandonar mai, ni tan sols en les pitjors circumstàncies, la voluntat d'autogovernar-se".