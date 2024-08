Sàmper: "En un divorci, un ha de deixar que l’altre marxi en pau"

Miquel Sàmper va assumir aquest dilluns el seu càrrec i noves responsabilitats al capdavant de la Conselleria d’Empresa i Treball. El fins fa uns mesos militant de Junts –abans també ho va ser de Convergència– es converteix així en nou conseller de l’Executiu del PSC.

Si l’any 2021 ho va ser d’Interior amb Quim Torra, a partir d'aquest dilluns ho és d’Empresa i Treball per a Salvador Illa. Una transició que no ha sigut vista amb bons ulls pels seus antics companys de partit, a qui ha replicat després de rebre de Roger Torrent la seva nova cartera.

"Ningú qüestiona que quan algú no està enamorat de la seva parella se’n pugui divorciar i cal deixar-lo marxar en pau", va dir a preguntes dels periodistes. El seu predecessor al capdavant del departament d’Interior, Miquel Buch, el va qualificar de "Judes" i el secretari general del seu expartit, Jordi Turull, el va acusar de jugar a la "borsa" i de moure’s al costat de "qui més cotitza".

"Quan un ja té uns anys, aquest tipus de coses ja no t’afecten", va afirmar. "Jo sempre vaig dir que sortia del meu partit per un distanciament ideològic, per una bretxa ideològica que cada vegada s’anava fent més gran. I no sortiré d’aquí, per més que dues o tres persones diguin el que estan dient", va afegir.