Turull veu "complicat" arribar a acords amb el PSC durant aquesta legislatura per la seva "mentalitat d'Estat"

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que veu "complicat" arribar a acords amb el PSC durant aquesta legislatura per la seva "mentalitat d'Estat", en referència al govern espanyol. Així ho ha afirmat durant una entrevista a Catalunya Ràdio, des d'on ha afegit que es mouran pel "contingut" de les propostes i no "per les paraules". Així, el líder de Junts ha tornat a acusar ERC de trencar el bloc independentista i ha erigit el seu partit com l'única alternativa "que no ha abaixat els braços". Turull ha defensat l'avançament del seu Congrés Nacional com a via per orientar un nou full de ruta i ha dit que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, hi tindrà un paper "molt actiu", tot i que "no anirà de cadires"

El secretari general del partit ha reiterat que el panorama polític actual requereix "definir les partitures" de nous eixos i que després de l'acord entre el PSC i ERC per a la investidura del candidat del PSC, Salvador Illa, "hi ha molta gent desorientada". "Cal deixar de queixar-nos i de fer de barrufets rondinaires i convertir aquest problema en una oportunitat", ha puntualitzat Turull.

Per això, ha considerat que el Congrés Nacional ha de servir per "unir forces" d'aquells que posen com a prioritat l'eix nacional i no dels que "han fet que el poder estigui en mans del PSC més espanyolista de la història", en referència a ERC. En aquest congrés, segons ha matisat, Puigdemont hi tindrà "un paper molt actiu"- "Tots volem que tingui un paper molt principal, però també cal deixar clar que no serà un debat de cadires sinó que ha de servir per redreçar el moviment independentista", ha reiterat.

Sobre els possibles pactes amb el PSC durant la legislatura, Turull ha dit que veu "molt complicat" arribar a enteses amb l'executiu de Salvador Illa, tot i que ha matisat que "sempre tindran una actitud positiva" a allò que sigui favorable al conjunt de ciutadans de Catalunya. "Si és coherent ho acceptarem, però si només són paraules evidentment no. Ens mourem pel contingut", ha recalcat. En aquesta mateixa línia, ha insistit que el seu partit es mirarà amb "vuit, deu o quinze ulls" la proposta de finançament pactada en l'acord d'investidura entre ERC, Comuns i PSC.

Turull ha tornat a carregar contra ERC, a qui ha acusat de trencar el bloc independentista. "Ells van dir que donaven un 'sí' vigilant a l'acord, i nosaltres diem un 'no' com una casa de pagès", ha criticat Turull, que ha agregat que la seva decisió "costarà d'entendre" a tots els independentistes.

Retorn de Carles Puigdemont

Sobre el retorn de Carles Puigdemont i la posterior fugida el passat dijous, Turull ha expressat que va ser un moment "molt intens i emotiu" i que cada "quinze segons" es pensava que el detindrien. En aquest sentit, ha lamentat el dispositiu policial desplegat per a la seva detenció i l'ha qualificat de "lamentable". "És molt trist que alguns dirigents polítics acabin el seu mandat d'aquesta manera", ha sentenciat.

Així, ha assegurat que seguiran "batallant políticament" l'aplicació de la llei de l'amnistia i ha fet una crida al PSOE a "no mirar cap a una altra banda" davant l'actuació dels jutges que "boicotegen la llei".