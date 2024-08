Els arguments jurídics "potents" de l’amnistia

El Govern espanyol està convençut que Carles Puigdemont es beneficiarà de la llei d’amnistia perquè la llei és "molt clara". Però, de moment, va assenyalar aquest dimarts el ministre de Justícia, Félix Bolaños, en un missatge dirigit a Junts, cal "esperar".

Segons la tesi de la Moncloa, només es pot esperar que la Sala d’Apel·lacions del Suprem es posicioni a favor dels recursos presentats per la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat en contra de la decisió de l’alt tribunal, que al juliol va concloure que Puigdemont queda fora de llei que dona carpetada judicial al procés perquè el delicte de malversació no és amnistiable.

"Al seu dia vam mostrar discrepància amb els arguments jurídics i polítics. Aquesta discrepància la comparteixen totes les parts personades en el procediment, excepte el partit ultradretà Vox. Hem d’esperar que la Sala d’Apel·lacions es pronunciï i aculli els arguments jurídics molt potents per a l’aplicació d’una llei que és tan clara com la llei d’amnistia", va afirmar Bolaños.

Per la seva banda, el portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, va assegurar ahir a la Cambra alta –tot i que es debatia la situació de Veneçuela– que el jutge Pablo Llarena és "un Tejero sense bigoti", amb referència al colpista Antonio Tejero, i va acusar el Govern espanyol de "covard" per no forçar l’aplicació de la amnistia.