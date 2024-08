Illa diu que governarà "unint els 8 milions de catalans" perquè "tots es tornin a sentir part de la mateixa Catalunya"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat aquest dimecres una carta a la militància socialista on assegura que governarà "unint els 8 milions de catalanes i catalans" perquè "tots es tornin a sentir part de la mateixa Catalunya". A la missiva, el cap de l'executiu diu que ho farà "contribuint amb Catalunya a la construcció de l'Espanya plural i diversa que lidera Pedro Sánchez i a una Europa federal". Illa indica que des del Govern iniciarà "la tercera gran transformació de Catalunya" i fixa els serveis públics "al capdavant de l'acció de govern per generar prosperitat i cohesionar socialment i territorialment el país".

El flamant president apunta algunes "claus" del Govern: "abordar la transició ecològica per combatre el canvi climàtic de forma justa", també "assegurar un treball digne i de qualitat", així com "transformar l'educació i la sanitat per protegir uns serveis públics d'excel·lència". Finalment, assenyala la necessitat de "protegir els que menys tenen o assegurar uns barris segurs".

Illa diu sentir "orgull" per haver estat investit president "reprenent el fil roig dels presidents Pasqual Maragall i José Montilla, i dels primers governs d'esquerres de la història democràtica de Catalunya". Així mateix, té un record per líders històrics del PSC com ara Joan Reventós, Marta Mata, Ernest Lluch o Carme Chacón.