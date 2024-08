Puig explica que Puigdemont els va demanar que no l'acompanyessin en el retorn a Catalunya pel "risc que comportava"

L'exconseller de Cultura a l'exili, Lluís Puig, ha explicat que Carles Puigdemontels va demanar a ell i a Toni Comín que "fessin el favor de no acompanyar-lo perquè ell assumia el risc que comportava tot plegat". Tant Puig com Comín s'havien compromès en tornar el mateix dia que ho fes l'expresident, però finalment només va tornar Puigdemont. En una entrevista a Vilaweb, Puig comenta que "era molt difícil que tot plegat fos un èxit si érem dues o tres persones", ha insistit. D'altra banda, Puig ha assenyalat que Alonso Cuevillas serà el seu advocat després que Miquel Sàmper, que portava la seva defensa fins ara, hagi entrat al Govern de Salvador Illa com a conseller d'Empresa i Treball.

Puig ha manifestat que dijous passat "l'entrada ja era complicada, però, si d'alguna manera s'havia de sortir, amb un era prou difícil, i amb dos o tres era impossible, per un tema de vehicles, allotjaments". Després que el líder de Junts entrés i fugís del país, l'exconseller ha manifestat que "s'ha demostrat que Puigdemont és un home valent, que fa allò que diu, i que continua allà dempeus".

També ha insistit que la intenció de Puigdemont era arribar al Parlament, però que no ho va fer pel dispositiu policial. "Déu n'hi do, quina manera va escollir d'acabar la carrera el govern de Pere Aragonès, amb el conseller Joan Ignasi Elena al capdavant. No ho puc entendre", ha etzibat. "No puc entendre res del que van fer per cercar Puigdemont i detenir-lo. Però tampoc el que va passar al parc de la Ciutadella. Van tirar gas pebre a gent que no feia res. No hi havia encaputxats, ni cap mena de llançament d'objectes", ha valorat.

Cuevillas assumeix la defensa

El diputat a l'exili també ha explicat que a partir d'ara Cuevillas serà el seu advocat en la causa per l'1 d'octubre, que ja portava la defensa de l'exconseller de Cultura en la causa de Sixena. Una decisió que ha pres després que Sàmper hagi pres possessió com a nou conseller d'Empresa i Treball de l'executiu socialista.

Tot i que ha evitat valorar-ho, ha assenyalat que "el seu nou càrrec era incompatible amb portar cap causa judicial" i ha indicat que el mateix Sàmper li va "reconèixer". "Ell deu saber què ha decidit i per què", ha dit Puig. Així mateix, ha remarcat que en el nou Govern hi veu "un interès molt clar a desnaturalitzar, desculturalitzar i desnacionalitzar la nació".