Salvador Illa insta a mantenir els Mossos "allunyats de la confrontació política"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut tancar files amb els Mossos d'Esquadra després que la fugida de Carles Puigdemont la setmana passada, durant el ple d'investidura, posés en dubte al cos pel dispositiu realitzat. Per això, el seu primer acte com a president ha estat visitar aquest dimecres, acompanyat de la nova consellera d'Interior Núria Parlon, el complex de Mossos a Egara. Allà s'ha reunit amb la Prefectura, encapçalada pel comissari cap Eduard Sallent, amb comandaments policials així com representants de sindicats policials.

En una breu intervenció sense preguntes, Illa ha volgut treure els Mossos de l'ull de l'huracà en el qual estan des de la fallida detenció de Puigdemont en assegurar que vol mantenir als homes i dones que formen el cos "allunyats de la confrontació política", tal com li ha sol·licitat la nova consellera d'Interior Núria Parlon, i per això "garantiré les condicions perquè sigui possible".

Illa ha assegurat que els Mossos tenen "el suport total del Govern", ja que són una "part essencial de l'autogovern" de Catalunya en realitzar un servei públic. Per això, ha recordat que la seguretat "és un dret per a tothom" i s'ha compromès a portar-la "a tots els punts de Catalunya".

"Tenim una bona policia, però sempre es poden fer les coses millor", ha remarcat Illa qui ha recordat els "principis rectors del cos: servir i protegir". "Volem un cos de Mossos per a tots en aquesta nova etapa per a afrontar la seguretat ciutadana" de Catalunya, ha indicat el president.

Per això, ha destacat que els propis mossos li han demanat fer la seva labor "amb rigor i serenitat" i ha assenyalat que manté la seva intenció d'ampliar els efectius del cos a 22.000 el 2030. "Ser mosso és més que un treball, és una manera de viure i comprometre's amb la societat. Hi ha persones que ajuden a persones i com a catalans hem d'estar orgullosos de la policia que tenim", ha conclòs Illa.