Prohibit el bany en aquestes platges per la mala qualitat de l'aigua

Prohibit el bany per mala qualitat de l'aigua a les platges de Mataró, Arenys de Mar (Maresme) i Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà). A més a més, en diverses zones de bany de tota la costa catalana hi ha hissada la bandera groga per les condicions meteorològiques i les pluges de les últimes hores.

Aquest matí tampoc estava autoritzat el bany a la platja de Llevant de Premià de Mar (Maresme) per la presència de tres rajades al litoral.

A les dotze s'ha canviat la bandera vermella per la groga en no detectar les mantes.