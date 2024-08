Els vols entre Catalunya i les Balears recuperen "progressivament" la normalitat després del temporal

Els vols entre Catalunya i les Balears van recuperant "progressivament" la normalitat després del temporal dels últims dies. Segons ha informat Enaire, la companyia gestora de la navegació aèria, encara hi ha retards "significatius" perquè continua la inestabilitat meteorològica, però menys que en les dues últimes jornades. Els vols afectats continuen sent els que tenen origen o destí els aeroports d'Eivissa, Palma de Mallorca i Menorca. Tot plegat arran de la climatologia adversa, que ha provocat que l'espai aeri disponible per als avions s'hagi reduït "significativament". Això ha obligat els controladors aeris a aplicar mesures de gestió dels fluxos, sobretot en les maniobres d'enlairament, per garantir que els vols operen amb seguretat.

Enaire ha qualificat de "molt difícils" les dues últimes jornades, on es van registrar nombrosos retards i cancel·lacions. Les complicacions, a més, han arribat en ple pont d'agost, època de màxima activitat turística. A l'aeroport del Prat les rutes cap a les illes es troben entre les més populars.