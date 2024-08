La Guàrdia Civil i la policia van buscar Puigdemont a prop del Parlament

El passat 8 d’agost, després de la seva aparició abans de començar el debat d’investidura de Salvador Illa al Parlament, l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va aconseguir despistar els cossos i forces de seguretat fins al punt que cada un va desenvolupar la seva pròpia estratègia per detenir-lo. Després de la fuga, cap a les 09.15 hores, corria el rumor, alimentat per representants de Junts a la Cambra catalana, que Puigdemont podria tornar a la tarda a participar en la votació.

La informació va encendre totes les alarmes a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, que van decidir desplegar un dispositiu conjunt a prop del Parlament per si aconseguien localitzar i detenir l’expresident. Així consta en un nou informe remès pel Ministeri de l’Interior al Tribunal Suprem a instàncies del jutge Pablo Llarena. És complementari a l’entregat primer sobre les actuacions d’aquests cossos policials relacionades amb l’escapada de l’expresident. El tribunal encara espera el dels Mossos d’Esquadra.

El informe assenyala que la tarda del 8 d’agost, "arran de la hipòtesi que l’expresident intentaria accedir al Parlament per participar en la part restant de l’acte d’investidura i votació al candidat, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van establir un dispositiu conjunt, suficient, als voltants del Parlament, amb resultat negatiu, ja que no es va localitzar el pròfug".

Fonts policials expliquen a EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Regió7, que el dispositiu va comptar amb nombrosos agents de paisà dels dos cossos, malgrat que també hi havia alguna patrulla logotipada, cosa que no sol ser habitual al centre de Barcelona, amb agents d’uniforme. Es va tractar d’una acció operativa, com altres que es realitzen a la ciutat, i que no se solen comunicar als Mossos d’Esquadra, que són els encarregats de la seguretat pública a Catalunya, segons assenyalen les mateixes fonts.

Els agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil van estar recorrent els carrers de Ciutat Vella i es van centrar en els accessos al Parlament, així com van estar mirant altres possibles entrades a la Cambra catalana pel parc de la Ciutadella. El resultat va ser negatiu, ja que se sospita que en aquells moments Puigdemont estava camí de Waterloo (Bèlgica) i que les "hipòtesis" que s’havien plantejat hores abans eren maniobres de distracció per garantir la fuga.

15 controls en carreteres

L’informe també detalla que els serveis d’informació i intel·ligència d’Interior van fer el mateix dijous "innombrables comprovacions de diferents informacions que es manejaven" respecte al parador de Puigdemont, sense èxit. A més, hi afegeixen que els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, després d’haver-se conegut la fuga, van activar a les províncies de Lleida i Girona uns 15 controls en "vies que condueixen o estan a prop de la frontera amb França". Mentre que els Mossos es van encarregar de les autopistes i les autovies, Policia i Guàrdia Civil es van dedicar a carreteres que connecten amb territori francès, algunes secundàries..

Subscriu-te per seguir llegint