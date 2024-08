La socialista Sònia Guerra, amb DNI de Manresa, serà la secretària general del departament d'Igualtat i Feminisme

Sònia Guerra serà la secretària general del departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, tal com ha avançat 'La Vanguardia' i ha pogut confirmar l'ACN. La nova consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha escollit la secretària de polítiques feministes del PSC que a més d'estar al capdavant del departament, serà la responsable de l'Institut Català de les Dones.

Des del 2016, Guerra és diputada socialista per Barcelona al Congrés dels Diputats. Manresana de naixement tot i que domiciliada al Baix Llobregat, és llicenciada en Història per la UB i màster en estudis de dones per la UB, entre altres titulacions.

L'any 2005 va iniciar la seva carrera política al sector públic coordinant diversos projectes com la creació de l'Institut de Formació Política per a Dones de la Diputació de Barcelona. Del 2009 al 2019 va exercir diversos càrrecs a l'Ajuntament de Sant Boi.

Ara arriba a la secretaria general d'una conselleria que estava dins l'acord que el PSC va signar amb ERC per la investidura. Fins ara, Georgina Oliva ocupava aquest càrrec amb Tània Verge com a consellera.