L'Ajuntament de Cambrils homenatja les víctimes de l'atemptat del 17-A amb un ram de dotze roses blanques

L'Ajuntament de Cambrils ha homenatjat aquest dissabte les víctimes de l'atemptat del 17 d'agost del 2017 amb un ram de dotze roses blanques al Memorial per la Pau, al mig del passeig marítim. En un comunicat, el consistori ha remarcat "l'actitud responsable, cívica i solidària de la societat per erradicar qualsevol expressió de violència" i ha fet una crida a treballar "des de tots els fronts per estendre la concòrdia, la dignitat i la tolerància entre les persones".

Cambrils va patir l'atemptat terrorista el 18 d'agost del 2017, la matinada posterior a l'atac de la Rambla de Barcelona. En set anys, el municipi ha acollit dos actes públics d'homenatge; el primer, el 2018 i l'últim, el 2022, en el cinquè aniversari dels atemptats.