Puigdemont: «No vaig tornar a Catalunya perquè em detinguessin»

L’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, continua explicant per què va decidir tornar de manera efímera a Catalunya per després tornar a marxar i assegura que la seva tornada definitiva no es produirà fins que els jutges li apliquin la llei d’amnistia. El dirigent de Junts relata en un article publicat ahir al portal Politico que no va tornar per ser detingut, sinó per exercir el seu dret a resistir l’opressió que, segons el seu parer, cometen els jutges al no aplicar la llei d’amnistia: "No vaig tornar a Catalunya perquè em detinguessin, vaig tornar per exercir el dret a resistir l’opressió".

En l’escrit, Puigdemont adverteix que el Tribunal Suprem "es rebel·la contra una llei que no li agrada" i considera que "quan un jutge es nega a aplicar la llei democràtica, això és una forma d’opressió que cap demòcrata hauria de tolerar". És el que torna a definir com un "cop híbrid", a banda de carregar contra la interpretació que es fa del delicte de malversació per l’1-O, que el tribunal rebutja amnistiar.

A l’article puntualitza que en la seva fugida amb cotxe no es va amagar al maleter, sinó que es va asseure a la part posterior d’un vehicle privat i el van portar cap a la frontera amb França, i ara espera que "un dia la justícia torni als tribunals espanyols i els jutges respectin una llei aprovada" per poder tornar definitivament.

De fet, el líder de Junts recorda que fins i tot la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat han sol·licitat que se li apliqui l’amnistia. "En condicions normals, els jutges accedirien automàticament a les esmentades sol·licituds. Però, en canvi, van optar per reconèixer una acusació particular interposada pel partit d’extrema dreta Vox", lamenta l’expresident.

També admet que la seva fugida després del discurs que va oferir a Arc de Triomf "no va ser fàcil", ja que el risc de ser enviat a la presó era "extremadament alt".