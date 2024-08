Junts retreu a Illa que no anés als homenatges del 17-A i sigui a Lanzarote per "rebre instruccions" de Sánchez

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha retret al president de la Generalitat, Salvador Illa, que no assistís als homenatges de dissabte a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils (Baix Camp) i hagi anat a Lanzarote, a les Canàries, "a una finca del govern espanyol a rebre instruccions". En unes declaracions des d'Urús (Cerdanya), Rius ha titllat Illa de "president sucursalista" i ha criticat que rebi, ha assegurat, indicacions del president espanyol, Pedro Sánchez, sobre "com ha de governar la Generalitat".

També ha criticat els nomenaments fets pels nous consellers, a qui ha acusat de "nepotisme" per haver "nomenat familiars com a càrrecs de confiança". Ha posat d'exemple que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha nomenat la seva parella de cap de gabinet o que la germana de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, sigui ara assessora del Departament de Presidència, ha dit. Per tot plegat ha recriminat el "silenci" d'ERC i els Comuns i ha explicat que dilluns registraran una petició al Parlament perquè Illa hi comparegui i ho expliqui.