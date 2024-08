Ripoll inaugura un monument en record a les 16 víctimes mortals dels atemptats del 17-A

Set anys després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, Ripoll ha retut homenatge a les 16 víctimes mortals i als centenars de ferits amb la inauguració d’una escultura en record seu. El monòlit -obra de l’artista local Domènec Batalla- està fet amb un marbre grec de color verd i compta amb una placa metàl·lica on consten els noms de les 16 persones que van morir als atemptats. Algunes víctimes i familiars han assistit a la inauguració en un acte que ha volgut ser “senzill i sòlid”. L’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha dit que amb aquest homenatge han volgut “contrarestar el vergonyós homenatge” que l’Ajuntament va fer fa set anys i que, segons ella, “semblava més enfocat als familiars dels assassins que no a les víctimes”.

L’Ajuntament de Ripoll ha organitzat aquest diumenge per primer cop un homenatge a les víctimes mortals i als centenars de ferits que va haver-hi a els atemptats a la Rambla de Barcelona i Cambrils el 17 d’agost de 2017. Ripoll, que és el municipi on residien els terroristes, ha inaugurat un monument que es vol convertir en un símbol de record permanent a les víctimes dels atemptats. D’aquesta manera, el monòlit compta amb una placa amb els noms de les 16 víctimes mortals i també amb la inscripció ‘a la comtal vila de Ripoll, a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils’. A l’acte hi han assistit més de 300 persones.

L’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha dit que amb l’homenatge d’aquest diumenge han volgut “esmenar la nefasta gestió municipal” del govern anterior i “contrarestar el vergonyós homenatge” que es va fer l’any 2017, quan van tenir lloc els fets. Segons ella, “semblava un acte més enfocat als familiars dels assassins, que no pas a les víctimes i als seus familiars”. En aquest sentit, ha manifestat que espera que a partir d’ara Ripoll “no es recordi com la vila dels terroristes, sinó com la vila que es va alçar en contra del terrorisme”.

Orriols també ha recordat que, per voluntat expressa de les víctimes, s’ha convidat “a tothom, prescindint d’ideologies i banderes” perquè l’Ajuntament volia “abandonar qualsevol politització de l’acte”. Amb tot, ha lamentat que “moltes institucions han declinat assistir” a l’acte, entre elles la Generalitat. De fet, cap dels regidors de l’oposició ha participat en l'homenatge ni tampoc familiars dels terroristes de Ripoll.

L’alcaldessa ha admès que no han convidat a la comunitat islàmica del municipi i, de fet, els ha vinculat directament amb els atemptats. “Si es van fer discursos cridant a la gihad a dins d’un centre de culte, m’imagino que els responsables del centre n’eren conscients i ho van permetre. Per tant, els considerem còmplices”, ha dit. També ha assegurat que la comunitat islàmica “encara és més hermètica i tancada que abans” i creu que al municipi, tant abans que es perpetressin els atemptats com set anys després, “hi ha dues societats que avancen en paral·lel”

“Hem estat completament sols”

En l’acte d’homenatge a Ripoll hi han participat també algunes de les víctimes que van sobreviure a l’atemptat del 17-A com ara una dona i el seu fill -Yolanda Ortíz i Ivan Morales- que eren a la Rambla de Barcelona en el moment dels fets i que van veure com la furgoneta atropellava a dues persones davant seu. Ortíz ha lamentat que durant aquests set anys s’han sentit “completament sols” i ha explicat que durant molt de temps l’ha acompanyat un sentiment de culpa per no haver pogut salvar dues de les persones que van perdre la vida. “A vegades no calen grans reconeixements, sinó una abraçada i sentir que tens gent a prop”, ha expressat.

El seu fill, Ivan Morales, que tenia 10 anys en el moment dels fets, ha dit que porta aquell dia gravat “amb foc” a la memòria i a la pell i ha assegurat que l’impacte que va tenir “l’acompanya” fins avui dia. Ha lamentat que el pitjor de tot durant aquest temps ha estat la “sensació d’abandonament”: “Esperàvem que el telèfon sonés i que algú ens preguntés com estem”. També ha intervingut a l’acte una altra de les víctimes de l’atemptat a la Rambla, Ana Cortés, que ha llegit un text en nom de Javier Martínez, el pare del nen assassinat a la Rambla el 17-A, i que ha excusat la seva presència per motius de salut.

L’acte també ha comptat amb la intervenció de Robert Manrique, víctima de l’atemptat d’Hipercor i portaveu en funcions de la Unitat d’Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme (UAVAT). Manrique ha criticat el poc suport que les víctimes han rebut de les institucions i ha recordat que a Catalunya hi ha víctimes de més de 20 bandes terroristes diferents. “El nostre objectiu és que ningú ho pateixi més i, que els que ho hem patit, tinguem el reconeixement social i administratiu que ens mereixem”, ha assegurat. Manrique ha agraït la iniciativa de l’Ajuntament de Ripoll d’instal·lar el monument tot i no haver patit directament l’atac terrorista i ha demanat que altres ciutats segueixin el seu exemple.

Un dels moments més emotius de l’acte s’ha produït just al final, quan els familiars de les víctimes han decidit entregar a l’Ajuntament de Ripoll el ninot d’Ironman que portava el nen australià de 7 anys que va morir en l’atemptat a la Rambla de Barcelona. Manrique ha explicat que la mare de l’infant li havia demanat que el custodiés i, en una decisió “espontània” -ha dit-, han decidit entregar-lo al consistori perquè “vigili que no hi hagi més dolents a Ripoll”.

Durant l’homenatge -que ha estat acompanyat musicalment per la violoncel·lista Eva Curto- s’han fet diverses ofrenes florals al nou moment per part de les víctimes i familiars, les autoritats i els cossos de seguretat i emergències. També tothom qui ho ha volgut ha pogut dipositar un clavell blanc davant del monòlit. L’escultor, Domènec Batalla, ha intervingut a l’acte per explicar que la placa metàl·lica inclou els noms de les 16 víctimes i també 14 forats i dos angelets (en referència als dos infants morts) “que representen els 16 mons diferents de cadascú”.