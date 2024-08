Illa fitxa l’ornitòleg Jordi Sargatal per pilotar la política mediambiental

Un experimentat ornitòleg i naturalista pilotarà les polítiques ambientals al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Segons ha pogut saber El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, Jordi Sargatal (Figueres, 1957) és l’escollit per Salvador Illa i la consellera Sílvia Paneque per ser el secretari de Transició Ecològica o Medi Ambient (encara no està clar quin serà el nom exacte de la secretaria). Però en principi, coordinarà tot el que fa referència al medi ambient: aigua, medi natural, energia i gestió de residus.

Sargatal, que té una àmplia trajectòria com a especialista en ocells i natura, va ser un dels joves que a finals dels 70 es van manifestar per preservar els aiguamolls de l’Empordà davant l’amenaça urbanística. Després de diverses protestes continuades, no només van aconseguir el seu objectiu, sinó que aquesta zona humida es va acabar convertint en parc natural. L’ornitòleg va ser el director d’aquest espai protegit durant 14 anys i ha liderat altres projectes de conservació de zones humides a Catalunya (va dirigir l’estany d’Ivars) i en altres llocs del món com a Costa Rica, a més d’escriure diversos llibres sobre biodiversitat.

Així mateix, ha promogut la reintroducció d’espècies com l’ibis eremita a la península Ibèrica o les daines als aiguamolls de l’Empordà. Recentment, en una entrevista a Ràdio Capital, va proposar la tornada del vell marí al cap de Creus, un suggeriment que va generar enrenou a les xarxes socials. Aquest animal va desaparèixer de la costa espanyola a la segona meitat del segle XX i es troba amenaçada a Grècia, Turquia i el nord de l’Àfrica. Durant els pròxims dies, s’anunciarà el nomenament de Sargatal i es concretaran les competències que queden sota la seva tutela.