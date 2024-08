L'ANC acusa ERC de trencar la unitat independentista fent Illa president

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha emès un comunicat aquest dilluns en què acusa ERC d'haver "culminat el seu trencament amb l'estratègia unitària" de l'independentisme "seguida des de la sentència de 2010 del Tribunal Constitucional contra l'Estatut". L'entitat creu que la investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa, com a president de la Generalitat forma part de la "política fracassada" dels tripartits presidits per Pasqual Maragall i José Montilla i "tornarà a fracassar". Segons l'ANC, les competències actuals del Parlament i la Generalitat "no permeten afrontar els grans repetes nacionals, econòmics i socials" de Catalunya, que només es poden resoldre "fent triomfar la República Catalana", asseguren.

El comunicat també fa referència al retorn i posterior fugida de Catalunya de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Considera que "va eclipsar la sessió d'investidura" d'Illa i va humiliar "profundament" els mitjans de comunicació espanyols i el Tribunal Suprem. "La persona que els havia posat en evidència davant les justícies democràtiques europees se'ls havia tornat a escapar de les mans", assenyala.

Així mateix, l'ANC ha criticat l'actuació dels Mossos d'Esquadra aquell dia, fa més d'una setmana, amb un dispositiu "per congraciar-se amb la més alta judicatura espanyola abans que respectar la democràcia". L'entitat retreu a la policia catalana l'ús de gas pebre contra manifestants "que de manera no violenta volien penetrar al parc de la Ciutadella" i que activés l'operació gàbia, pensada per capturar terroristes, per intentar enxampar Puigdemont.